EE.UU. acusa, México resiste: la relación bilateral entra en terreno resbaladizo

Por: Revistaeyn.com - Agencias

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo episodio de tensión tras la acusación presentada por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El caso, impulsado por el Departamento de Justicia estadounidense, incluye señalamientos sobre posibles conexiones con el Cártel de Sinaloa y operaciones ilícitas de carácter transnacional. La causa se encuentra en etapa inicial y deberá avanzar en tribunales estadounidenses conforme al debido proceso.

En este contexto, la Embajada de Estados Unidos en México, encabezada por Ronald Johnson, emitió un posicionamiento oficial en el que subrayó que "las investigaciones seguirán su curso bajo el marco legal vigente". El diplomático remarcó que el combate a la corrupción y al crimen organizado forma parte de las prioridades compartidas entre ambos países, aunque evitó pronunciarse sobre detalles específicos del expediente.

El pronunciamiento no logró contener la reacción del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “desafortunadas” las declaraciones del embajador y advirtió que ningún representante diplomático debe asumir una “actitud injerencista” en asuntos internos del país.