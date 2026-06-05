Gobierno de Panamá niega violaciones sindicales y lo demostrará ante la OIT

Han sido "123 huelgas que se evitaron. Gracias por darnos un país que defiende su mano de obra, un país en paz y en más 69.000 trabajadores hoy tienen beneficios gracias" a los sindicatos y confederaciones, una tarea que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) "valora".

" No existe dentro de la región un país con tantos sindicatos activos y con tantos sindicatos que vienen a hacer conciliaciones y mediaciones dentro del Ministerio de Trabajo ", donde en los últimos tiempos "123 sindicatos se sentaron en una mesa y negociaron por la paz del país y por el beneficio de los trabajadores", señaló Muñoz a los periodistas.

En Panamá hay alrededor de 546 organizaciones sindicales activas "que velan por los trabajadores y no por sus dirigentes", afirmó este jueves la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, al rechazar denuncias de violaciones a la libertad sindical en el país que han llegado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La ministra respondió así al ser consultada por un informe de la OIT que recoge denuncias sobre la detención y procesamiento judicial de directivos del Sindicato Único de la Construcción Suntracs, el más poderoso del país y cuya disolución ha pedido el Mitradel. El ente internacional también ha pedido al Estado información al respecto.

El Ministerio de Trabajo solicitó en julio de 2025 a un tribunal la disolución del Suntracs con acusaciones de supuesta extorsión, vandalismo, estafa a afiliados, abuso de poder y uso indebido de recursos procedentes del Estado, tras una serie de protestas masivas contra una reforma de pensiones, ya aprobada, y la política minera.

La causa judicial contra el Suntracs, que durante años lideró protestas callejeras y paros por causas ajenas al mundo laboral, las más recientes contra la minería en 2023 y contra la reforma del seguro social en 2024, es impulsada desde 2022 por más de 400 extrabajadores de un proyecto de construcción que denunciaron a la directiva del sindicato por estafa.

Los dirigentes del Suntracs, entre ellos su secretario general, Saúl Méndez, prófugo de la Justicia panameña por el caso de estafa y que se había asilado en Bolivia, país que abandonó con destino desconocido oficialmente, acusan una presunta persecución política en su contra.

La ministra Muñoz recalcó que "durante 30 años" los directivos del Suntracs con el dinero "de los trabajadores y del Estado" panameño, hicieron muchos viajes a Suiza, donde está la sede de la OIT, y construyeron muchos vínculos con la organización.

"Al tener tantos vínculos y tantas denuncias de delitos graves, obviamente la OIT hace un llamado a Panamá" para que explique lo que "está sucediendo con esta organización (Suntracs). Esto es lo que está pasando. La OIT es un mecanismo de observación donde el Estado de Panamá tiene que mandar los documentos de lo que está pasando y eso ya se está haciendo", dijo Muñoz.