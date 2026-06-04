El desempleo en Panamá bajó y ronda el 9,4 %, dice el Gobierno

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La ministra de Trabajo precisó que en los últimos meses se han registrado 250.759 contratos de trabajo, e hizo especial énfasis en la recuperación de 5.710 empleos en la industria bananera de Panamá.

Por Agencia EFE La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, afirmó que la tasa de desempleo en Panamá bajó un punto, desde el 10,4 % de la última medición oficial hecha pública en marzo pasado, un comportamiento impulsado por el dinamismo de las contrataciones en los sectores de comercio y manufactura. "Ya hemos logrado bajar un punto (respecto a) la última cifra de desempleo" según los datos del Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), declaró Muñoz, que aclaró que "esta no es aún una cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec)", aunque se ha calculado en un trabajo en conjunto con este ente estadístico.

En una conferencia de prensa, la titular del Mitradel precisó que en los últimos meses se han registrado 250.759 contratos de trabajo, e hizo especial énfasis en la recuperación de 5.710 empleos en la industria bananera de la provincia indígena de Bocas del Toro, que se fue a pique en el 2025 debido a una huelga sindical que buscó, sin éxito, frenar una reforma a la seguridad social de Panamá. "Hoy tenemos 5.710 personas trabajando dentro de las bananeras en Bocas del Toro, de las cuales el 18 % es personal femenino, lo cual me llena mucho de orgullo", afirmó Muñoz, que señaló que la edad promedio de la nueva nómina bananera es de 34 años y 30 % trabaja por primera vez. La ministra también resaltó que esta "es la primera vez en los últimos 13 años que el Gobierno no es" la principal fuente de los nuevos contratos sino que "son las empresas privadas, y esto es una cifra importante que genera confianza". En este sentido, detalló que los sectores de comercio "donde el crecimiento económico está muy alto", y la manufactura lideran la generación de contratos laborales, lo que, afirmó, exhibe "una diversificación de la masa de trabajo en el país".