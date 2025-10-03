Gobierno de Trump cancela cientos de proyectos de energía renovable en estados demócratas

Centroamérica & Mundo

POR EFE El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado la cancelación de ayudas valoradas en más de 7.500 millones de dólares para 223 proyectos energéticos en 16 estados demócratas, la mayoría de ellos centrados en fuentes renovables. Según un anuncio del Departamento de Energía fechado el jueves, se cancelan 321 subvenciones para los 223 proyectos que, según el Gobierno, "no contribuían de manera significativa a satisfacer las necesidades energéticas del país, no eran económicamente viables y no generarían un retorno positivo de la inversión de los fondos públicos". El recorte supondrá "un ahorro de aproximadamente 7.560 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses", de acuerdo al texto, que no detalla los proyectos, aunque asegura que las ayudas fueron otorgadas por agencias como la de Demostración de Energías Limpias, la Eficiencia Energética y Energías Renovables, la de Modernización de Redes Eléctricas o la de Proyectos de Investigación Energética Avanzada.

El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, brazo ejecutor de muchos de los recortes implementados por la Administración Trump, aseguró en un mensaje en la red social X que la financiación para "la falsa iniciativa del 'Nuevo Pacto Verde' (del Gobierno de Joe Biden), que pretendía impulsar la agenda climática de la izquierda, será cancelada". Vought especificó que los proyectos estaban siendo implementados en California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo Mexico, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington, todos estados gobernados por demócratas y donde resultó elegida la rival de Trump, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales de noviembre. El comunicado del Departamento de Energía asegura a su vez que el 26% de los 321 subsidios cancelados, que estaban valorados en unos 3.100 millones de dólares, se otorgaron entre el 5 de noviembre del año pasado, día de las presidenciales en las que se impuso Trump, y el pasado 20 de enero, cuando el republicano retomó el cargo. Desde su retorno a la Casa Blanca el magnate neoyorquino ha declarado la guerra a proyectos de energía renovable, paralizando especialmente plantas eólicas de alta mar en estados demócratas de la costa este, y ha apostado por impulsar la minería de carbón o la extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica, además del desarrollo de energía nuclear avanzada.