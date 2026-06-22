Golpe político en Londres: Keir Starmer deja el Gobierno tras perder apoyo interno

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Keir Starmer anunció su dimisión como líder del Partido Laborista y primer ministro británico tras perder el respaldo de su propio partido. Permanecerá en el cargo hasta que los laboristas elijan a su sucesor. Andy Burnham emerge como principal favorito, mientras crecen las preguntas sobre el futuro político del Reino Unido y el legado del Brexit.

Por: Revistaeyn.com - Agencias El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y jefe del Gobierno del Reino Unido, apenas dos años después de haber llegado al poder con una contundente mayoría parlamentaria en las elecciones de julio de 2024. En una declaración realizada frente a la residencia oficial de Downing Street, Starmer confirmó que ya comunicó su decisión al rey Carlos III y aseguró que permanecerá en el cargo de forma provisional hasta que los laboristas elijan a un nuevo líder.

El proceso interno comenzará formalmente el próximo 9 de julio y debería concluir antes de septiembre, cuando el Parlamento retome sus actividades tras el receso de verano. El dirigente reconoció que la cuestión central ya no era si el Partido Laborista podía seguir gobernando, sino si él era la persona adecuada para conducirlo hacia las próximas elecciones generales previstas para 2029.

¿Por qué dimitió Starmer?

La renuncia es el desenlace de varios meses de creciente desgaste político. El detonante inmediato fue la pérdida de confianza de una parte significativa de los diputados laboristas tras el duro revés sufrido por el partido en las elecciones locales y regionales celebradas el 7 de mayo en Inglaterra, Escocia y Gales. Los resultados mostraron un fuerte avance de Reform UK, la formación populista de derecha liderada por Nigel Farage, mientras los laboristas perdían apoyo en territorios considerados estratégicos. A ello se sumaron tensiones internas dentro del Gobierno, incluidas recientes dimisiones ministeriales vinculadas a desacuerdos sobre defensa y gasto público, que alimentaron las dudas sobre la capacidad de Starmer para mantener unido al Ejecutivo. Diversos analistas británicos coinciden en que, pese a haber devuelto al laborismo al poder tras 14 años en la oposición, Starmer nunca logró consolidar una narrativa política clara para su gobierno. Su administración enfrentó críticas por la falta de resultados visibles en áreas sensibles como crecimiento económico, inmigración, servicios públicos y costo de vida.

¿Qué sucede ahora en términos institucionales?

A diferencia de los sistemas presidenciales de América Latina, en el Reino Unido el primer ministro no es elegido directamente por los ciudadanos. El jefe de Gobierno es el líder del partido que posee mayoría en la Cámara de los Comunes. Como el Partido Laborista mantiene una cómoda mayoría parlamentaria, no existe una obligación constitucional de convocar elecciones generales anticipadas. Por ello, el próximo primer ministro será elegido a través de un proceso interno del Partido Laborista. Una vez designado el nuevo líder, el rey Carlos III le encargará formalmente la formación de gobierno. Hasta entonces, Starmer continuará ejerciendo como primer ministro interino para garantizar la continuidad institucional.

Andy Burnham, el gran favorito

El nombre que domina la carrera sucesoria es el de Andy Burnham. Burnham, una de las figuras más populares del laborismo, confirmó este lunes que competirá por el liderazgo. Su posición se fortaleció después de que el exministro de Salud Wes Streeting, considerado inicialmente su principal rival, anunciara públicamente su respaldo.

El dirigente acaba de regresar a la Cámara de los Comunes tras ganar una elección parcial en la circunscripción de Makerfield, un paso considerado clave para aspirar al liderazgo nacional. Según estimaciones difundidas en Londres, Burnham ya cuenta con el apoyo de un número suficiente de diputados para formalizar su candidatura y podría incluso convertirse en líder sin necesidad de una competencia prolongada si no aparecen rivales con respaldo suficiente.

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