Golpe político en Londres: Keir Starmer deja el Gobierno tras perder apoyo interno

Por: Revistaeyn.com - Agencias
El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y jefe del Gobierno del Reino Unido, apenas dos años después de haber llegado al poder con una contundente mayoría parlamentaria en las elecciones de julio de 2024.
En una declaración realizada frente a la residencia oficial de Downing Street, Starmer confirmó que ya comunicó su decisión al rey Carlos III y aseguró que permanecerá en el cargo de forma provisional hasta que los laboristas elijan a un nuevo líder.
El proceso interno comenzará formalmente el próximo 9 de julio y debería concluir antes de septiembre, cuando el Parlamento retome sus actividades tras el receso de verano.
El dirigente reconoció que la cuestión central ya no era si el Partido Laborista podía seguir gobernando, sino si él era la persona adecuada para conducirlo hacia las próximas elecciones generales previstas para 2029.
¿Por qué dimitió Starmer?
La renuncia es el desenlace de varios meses de creciente desgaste político.
El detonante inmediato fue la pérdida de confianza de una parte significativa de los diputados laboristas tras el duro revés sufrido por el partido en las elecciones locales y regionales celebradas el 7 de mayo en Inglaterra, Escocia y Gales.
Los resultados mostraron un fuerte avance de Reform UK, la formación populista de derecha liderada por Nigel Farage, mientras los laboristas perdían apoyo en territorios considerados estratégicos.
A ello se sumaron tensiones internas dentro del Gobierno, incluidas recientes dimisiones ministeriales vinculadas a desacuerdos sobre defensa y gasto público, que alimentaron las dudas sobre la capacidad de Starmer para mantener unido al Ejecutivo.
Diversos analistas británicos coinciden en que, pese a haber devuelto al laborismo al poder tras 14 años en la oposición, Starmer nunca logró consolidar una narrativa política clara para su gobierno. Su administración enfrentó críticas por la falta de resultados visibles en áreas sensibles como crecimiento económico, inmigración, servicios públicos y costo de vida.
¿Qué sucede ahora en términos institucionales?
A diferencia de los sistemas presidenciales de América Latina, en el Reino Unido el primer ministro no es elegido directamente por los ciudadanos.
El jefe de Gobierno es el líder del partido que posee mayoría en la Cámara de los Comunes. Como el Partido Laborista mantiene una cómoda mayoría parlamentaria, no existe una obligación constitucional de convocar elecciones generales anticipadas.
Por ello, el próximo primer ministro será elegido a través de un proceso interno del Partido Laborista. Una vez designado el nuevo líder, el rey Carlos III le encargará formalmente la formación de gobierno.
Hasta entonces, Starmer continuará ejerciendo como primer ministro interino para garantizar la continuidad institucional.
Andy Burnham, el gran favorito
El nombre que domina la carrera sucesoria es el de Andy Burnham.
Burnham, una de las figuras más populares del laborismo, confirmó este lunes que competirá por el liderazgo. Su posición se fortaleció después de que el exministro de Salud Wes Streeting, considerado inicialmente su principal rival, anunciara públicamente su respaldo.
El dirigente acaba de regresar a la Cámara de los Comunes tras ganar una elección parcial en la circunscripción de Makerfield, un paso considerado clave para aspirar al liderazgo nacional.
Según estimaciones difundidas en Londres, Burnham ya cuenta con el apoyo de un número suficiente de diputados para formalizar su candidatura y podría incluso convertirse en líder sin necesidad de una competencia prolongada si no aparecen rivales con respaldo suficiente.
Nigel Farage aprovecha la crisis
La salida de Starmer fue recibida con satisfacción por Nigel Farage, quien reclamó la convocatoria inmediata de elecciones generales.
Farage sostiene que un simple cambio de líder laborista no resolverá los problemas del país y argumenta que los británicos deberían tener la oportunidad de elegir un nuevo gobierno completo. Su partido lidera actualmente varios sondeos de intención de voto y se ha convertido en la principal amenaza tanto para laboristas como para conservadores.
Aunque la exigencia de elecciones anticipadas tiene impacto político, el Gobierno no está obligado a convocarlas mientras conserve la mayoría parlamentaria.
¿Tuvo algo que ver el Brexit en el nuevo fracaso laborista? La respuesta corta es sí, aunque de manera indirecta.
El Brexit no provocó la caída inmediata de Starmer, pero sigue siendo uno de los factores estructurales que explican la inestabilidad política británica de la última década.
Desde el referéndum de 2016, el Reino Unido ha tenido una sucesión extraordinaria de líderes: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y Keir Starmer. Con la llegada de un nuevo primer ministro, el país sumará siete jefes de Gobierno en diez años.
Además, muchas de las tensiones que erosionaron a Starmer —bajo crecimiento económico, problemas de productividad, debate migratorio y polarización política— están vinculadas a las consecuencias y discusiones abiertas por la salida de la Unión Europea.
Sin embargo, el laborista evitó reabrir el debate sobre el regreso al bloque comunitario. Su estrategia consistió en mejorar la relación con Bruselas sin cuestionar la decisión tomada en el referéndum de 2016. De hecho, la dimisión se produce a solo un mes de una cumbre entre el Reino Unido y la Unión Europea prevista para el 22 de julio en Bruselas, encuentro al que probablemente asistirá ya su sucesor.
Por ahora, no existe una hoja de ruta política para reincorporar al Reino Unido a la Unión Europea, aunque el debate sobre una relación más estrecha con el bloque ha vuelto a ganar espacio en sectores políticos y empresariales británicos.
Ahora se abre un nuevo capítulo para el Reino Unido. La salida de Starmer cierra una etapa que comenzó con enormes expectativas en 2024, cuando logró la mayor victoria laborista en décadas y puso fin a catorce años de gobiernos conservadores.
Sin embargo, la combinación de dificultades económicas, desgaste político interno y el ascenso de nuevas fuerzas como Reform UK terminó por erosionar su liderazgo.
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