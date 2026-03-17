Aumentará conectividad aérea entre Reino Unido y Costa Rica desde octubre

Por revistaeyn.com

La aerolínea British Airways aumentará sus vuelos hacia Costa Rica, pasando de tres a cinco frecuencias semanales a partir del mes de octubre 2026 y hasta marzo 2027.

Según detalló la línea aérea, los cinco vuelos se realizarán al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, los días martes, miércoles, viernes, sábado y domingo.

“Hemos concluido una de las negociaciones más importantes para Costa Rica en los últimos tiempos (...) incrementamos el número de vuelos, pasando de 3 a 5 semanales. Esto significa un aumento significativo de asientos que, esperamos se traduzca en un incremento en la cantidad de viajeros británicos” destacó William Rodríguez, ministro de Turismo.

Asimismo, se anuncia la decisión de la aerolínea británica de trasladar la operación actual de esta conexión, del Aeropuerto de Gatwick al Aeropuerto de Heathrow, considerado como la principal terminal aérea londinense. Dicho traslado también aumentará la capacidad de trasportar carga aérea desde y hacia todo Europa.

“Para Costa Rica este anuncio es de trascendental importancia y fortalece el posicionamiento de nuestro país en el mercado británico y europeo en general”, concluyó Rodríguez.

Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, indicó que “Heathrow es un aeropuerto clave para Europa y este cambio brindará mayor conexión para el país, tanto con el Reino Unido como con otros destinos del continente; mientras que el paso de tres a cinco vuelos semanales refleja la confianza de la aerolínea en Costa Rica como destino. Desde AERIS seguimos trabajando junto al ICT y a las aerolíneas para fortalecer la conectividad aérea del país y apoyar al turismo y a la economía nacional”, resaltó el vocero.

Según los datos de visitación más recientes del ICT, actualmente y en este inicio del año Reino Unido se coloca como el tercer mercado emisor de turistas desde Europa. Durante el primer bimestre del año (enero y febrero 2026, se registró el ingreso de 15.741 viajeros británicos por la vía aérea.