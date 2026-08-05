Iberia fletará un vuelo exclusivo para contemplar el eclipse total de Sol

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El eclipse del próximo 12 de agosto será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica desde 1912, aunque el último de similares características fue el 30 de agosto de 1905, lo que convierte esta cita en un acontecimiento astronómico de especial relevancia.

Por revistaeyn.com Iberia ha organizado un vuelo especial para observar, a más de 10.000 metros de altitud, el fenómeno astronómico más esperado del año: el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. La retransmisión en directo será posible gracias al nuevo servicio de conectividad wifi de alta velocidad con tecnología Starlink que Iberia está incorporando progresivamente a su flota y que permite ofrecer conexión a internet durante todo el vuelo.

El vuelo especial llevará el código IB1473, en homenaje al año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico. Será operado con un Airbus A321XLR, uno de los aviones de última generación de la flota de Iberia, y despegará del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 18:45 horas. A bordo viajará un grupo de investigadores del proyecto Shelios, una iniciativa científica y educativa liderada por el astrónomo Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. “La observación desde la altitud de crucero nos permitirá tener una visión clara de la corona solar libre de nubosidad y otros fenómenos atmosféricos que pueden dificultar la observación desde tierra” comenta Serra-Ricart.