Iberia fletará un vuelo exclusivo para contemplar el eclipse total de Sol

Por revistaeyn.com
Iberia ha organizado un vuelo especial para observar, a más de 10.000 metros de altitud, el fenómeno astronómico más esperado del año: el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.
La retransmisión en directo será posible gracias al nuevo servicio de conectividad wifi de alta velocidad con tecnología Starlink que Iberia está incorporando progresivamente a su flota y que permite ofrecer conexión a internet durante todo el vuelo.
El vuelo especial llevará el código IB1473, en homenaje al año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico. Será operado con un Airbus A321XLR, uno de los aviones de última generación de la flota de Iberia, y despegará del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 18:45 horas.
A bordo viajará un grupo de investigadores del proyecto Shelios, una iniciativa científica y educativa liderada por el astrónomo Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias.
“La observación desde la altitud de crucero nos permitirá tener una visión clara de la corona solar libre de nubosidad y otros fenómenos atmosféricos que pueden dificultar la observación desde tierra” comenta Serra-Ricart.
Además, desde el avión se podrá observar el entorno del Sol, incluida la posición aparente de Venus, Mercurio y también otras estrellas visibles.
"Estamos muy satisfechos de poder colaborar en una iniciativa que une aviación, ciencia e innovación. Este vuelo permitirá aprovechar las ventajas que ofrece la observación desde la altitud de crucero para contribuir al estudio de un fenómeno astronómico excepcional”, afirma Diego Fernández, director de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad de Iberia.
El eclipse total de Sol se produce cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean de tal forma que la Luna oculta completamente el disco solar desde determinados puntos de la superficie terrestre. Aunque el Sol tiene un diámetro unas 400 veces mayor que el de la Luna, también se encuentra aproximadamente 400 veces más alejado de la Tierra, una coincidencia que hace posible este fenómeno.
El eclipse del próximo 12 de agosto será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica desde 1912, aunque el último de similares características fue el 30 de agosto de 1905, lo que convierte esta cita en un acontecimiento astronómico de especial relevancia.