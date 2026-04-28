Trump, al recibir a Carlos III: británicos son nuestros "amigos más cercanos"

Por: EFE

El presidente Donald Trump, que recibió junto a la primera dama, Melania, a Carlos III y a la reina Camila en una ceremonia de honor en los jardines de la Casa Blanca, tuvo unas palabras de conciliación con el Reino Unido, a pesar de las críticas que ha vertido recientemente contra el primer ministro de ese país, el laborista Keir Starmer, por su postura sobre la guerra de Irán.

El primer mandatario estadounidense afirmó en su discurso que su país fue fundado ahora hace 250 años por "manos británicas en suelo estadounidense" y que, desde su independencia, "los estadounidenses no han tenido amigos más cercanos que los británicos".

Dijo que celebrar este año la independencia de Estados Unidos con la visita de Estado de un rey británico podría parecer "irónico" pero apuntó que "ningún tributo podría ser más apropiado".

Trump señaló un árbol en la Casa Blanca plantado en una visita anterior de la hoy difunta reina Isabel II, madre de Carlos III, como ejemplo del estrecho vínculo entre ambas naciones.

El presidente estadounidense alabó el "noble espíritu de los británicos", calificó a Carlos III como "un hombre muy elegante" y aseguró que el discurso que el rey tiene previsto pronunciar este mismo martes ante el Congreso estadounidense "hará que todos envidien este hermoso acento" británico.