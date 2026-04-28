Trump, al recibir a Carlos III: británicos son nuestros "amigos más cercanos"

Por: EFE
El presidente Donald Trump, que recibió junto a la primera dama, Melania, a Carlos III y a la reina Camila en una ceremonia de honor en los jardines de la Casa Blanca, tuvo unas palabras de conciliación con el Reino Unido, a pesar de las críticas que ha vertido recientemente contra el primer ministro de ese país, el laborista Keir Starmer, por su postura sobre la guerra de Irán.
El primer mandatario estadounidense afirmó en su discurso que su país fue fundado ahora hace 250 años por "manos británicas en suelo estadounidense" y que, desde su independencia, "los estadounidenses no han tenido amigos más cercanos que los británicos".
Dijo que celebrar este año la independencia de Estados Unidos con la visita de Estado de un rey británico podría parecer "irónico" pero apuntó que "ningún tributo podría ser más apropiado".
Trump señaló un árbol en la Casa Blanca plantado en una visita anterior de la hoy difunta reina Isabel II, madre de Carlos III, como ejemplo del estrecho vínculo entre ambas naciones.
El presidente estadounidense alabó el "noble espíritu de los británicos", calificó a Carlos III como "un hombre muy elegante" y aseguró que el discurso que el rey tiene previsto pronunciar este mismo martes ante el Congreso estadounidense "hará que todos envidien este hermoso acento" británico.
Trump destaca sus raíces ante Carlos III
La visita del rey Carlos III se considera una de las más complejas que ha emprendido durante su reinado debido al delicado momento de las relaciones bilaterales.
También, se produce en un momento de incertidumbre tras el intento de atentado contra el presidente estadounidense el pasado sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, que ha obligado a reforzar los protocolos de seguridad.
Sin embargo, Trump puso el foco este martes en las buenas relaciones con Reino Unido y dijo que era un enorme privilegio recibir a los reyes.
"A la sombra de los monumentos a George Washington y Thomas Jefferson, rendir homenaje al rey británico podría parecer un comienzo irónico para nuestra celebración de los 250 años de independencia estadounidense; sin embargo, de hecho, ningún tributo podría ser más apropiado", insistió.
Además, el republicano, que no ha ocultado su fascinación por la realeza y ha alabado la buena relación que mantiene con Carlos III, recordó que tiene ascendencia escocesa por su madre, Mary Anne MacLeod, nacida en la remota isla escocesa de Lewis como súbdita británica.
"Mi madre amaba a la familia real. Y cada vez que la reina participaba en alguna ceremonia o en cualquier evento, mi madre se quedaba pegada al televisor y decía: ‘Mira, Donald; mira qué hermoso es eso'", relató.
Carlos III pronunciará el primer discurso de un monarca del Reino Unido ante las dos cámaras del Congreso estadounidense desde que el que dio Isabel II en 1991.