Gobierno de Honduras lanzó plataforma para agilizar el comercio exterior

Por revistaeyn.com
La administración del presidente de Honduras, Nasry Asfura, presentó el Portal Único de Comercio de Honduras (PUCH), una herramienta digital que fortalece la modernización de los servicios públicos y facilita la gestión del sector productivo.
Esto con el propósito de agilizar los procesos de importación y exportación e integrar en una sola plataforma los principales trámites de comercio exterior.
El PUCH conecta a siete instituciones del Estado e incorpora, en una primera etapa, 25 trámites relacionados con permisos, licencias y certificados, permitiendo a los usuarios gestionar y dar seguimiento a sus procesos de forma completamente digital desde una sola plataforma.
Durante la presentación, Asfura señaló que el Portal Único de Comercio de Honduras forma parte de los esfuerzos para avanzar hacia un gobierno digital y facilitar los procesos para el sector productivo.
Asimismo, destacó que la plataforma busca contribuir a la agilización de los trámites de comercio exterior, fortalecer las exportaciones y mejorar la competitividad del país, como parte del trabajo conjunto entre las instituciones del Estado.