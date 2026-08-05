Gobierno de Honduras lanzó plataforma para agilizar el comercio exterior

Por revistaeyn.com

La administración del presidente de Honduras, Nasry Asfura, presentó el Portal Único de Comercio de Honduras (PUCH), una herramienta digital que fortalece la modernización de los servicios públicos y facilita la gestión del sector productivo.

Esto con el propósito de agilizar los procesos de importación y exportación e integrar en una sola plataforma los principales trámites de comercio exterior.