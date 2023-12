Guatemala: Fiscales dicen elecciones son 'nulas', TSE los resultados están en firme

La agente fiscal Leonor Eugenia Morales Laso afirmó que, tras varias indagaciones, se encontró que en las elecciones generales no se utilizaron los formatos que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció en las actas 4 o de cierre final del escrutinio por lo que los resultados son "nulos".

Curruchiche indicó que ellos no pueden tomar decisiones, sino que solo investigan. Por ello, presentarán las pruebas al Tribunal Supremo Electoral para que analice los resultados de la investigación.

Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de conocer el hecho, salió e indicó que los resultados están en firme.

"Nuestro presidente (electo) es Bernardo Arévalo y nuestra señora vicepresidenta (electa) Karin Herrera", afirmó en una conferencia prensa, donde además instó a que las personas electas en las pasadas elecciones juren en sus cargos entre el 14 y 15 de enero próximos.

"No podemos desconfiar de ese trabajo que hicieron los ciudadanos. Dado que estamos próximos a ese 14 y 15 de enero, no hay tiempo absoluto para que podamos, de ninguna manera, repetir ninguna elección. De lo contrario, si no toman posesión, reitero, habría rompimiento del orden constitucional", indicó.

Eso sí, ahora todo queda en manos de la Corte de Constitucionalidad, porque, según Alfaro, si ellos lo ordenan las decisiones pueden cambiar.