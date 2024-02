Guatemala: registran el aeropuerto La Aurora por presuntas compras irregularidades

Asimismo, ha aclarado que por el momento no se ha producido ningún pago. "Aeronáutica Civil no ha desembolsado un solo centavo; no ha dado ningún anticipo, puesto que es un producto que el Estado está adquiriendo", ha explicado.

En cuanto a la atención de pasajeros. “Sabemos que el aeropuerto no para, es un aeropuerto que no es de seis, ocho horas de ocupación como era antes era, hace cinco o seis años, ahora es un aeropuerto de 24 horas así que hemos hecho un caminamiento a través de diferentes puertas de abordaje en las que hay rampas, en las que los pasajeros no tienen necesidad de utilizar escaleras”, refirió Argueta.

Argueta también ha pedido al Gobierno que Aeronáutica Civil no siga dependiendo del Ministerio de Comunicaciones. "Es necesario e imperativo que Guatemala logre independizar, darle autonomía a la institución de Aeronáutica Civil como debe de ser", ha resaltado.

Igualmente, el funcionario dijo que no ha sido notificado sobre la destitución de su cargo, sin embargo, manifestó que se necesitan por lo menos Q600 millones para atender el tema de la aviación del país.