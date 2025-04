Guerra Comercial: Trump pone pausa aranceles excepto los impuestos a China

La Casa Blanca aseguró este miércoles que no se aplicarán aranceles del 10 % contra México y Canadá, rectificando lo dicho poco antes por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Justo este miércoles, los Estados miembros de la UE dieron luz verde a medidas para responder a los aranceles de Trump, aunque no a los más recientes, sino a los del 25 % sobre todas las importaciones de acero y aluminio que el mandatario impuso el 12 de marzo.

La UE en concreto fue incluida en la exención de los aranceles más elevados por no haber tomado represalias ante los anunciados del 2 de abril, explicó a EFE un alto funcionario estadounidense.

"Podría decir: 'Aquí hay un muro y lo voy a atravesar, pero tú no puedes atravesarlo'. A veces hay que pasar por debajo, rodearlo o saltarlo", argumentó.

Su órdago duró menos de una semana, ya que después de que buena parte de su equipo asegurara que los aranceles "no eran negociables", y con los mercados prologando su caída libre, Trump decidió hoy recular, excusándose en que "hay que tener flexibilidad".

Según Trump, su política de imposición de aranceles era algo que "debía hacerse" porque la situación "no era sostenible".

"Me honra haberlo hecho", dijo este miércoles en la Casa Blanca, donde añadió que tiene intención de alcanzar un pacto con Pekín y con "cada uno" de sus demás socios comerciales, pero advirtió de que "deberán ser acuerdos justos".

Washington, apuntó, no quiere "perjudicar a países que no necesitan ser perjudicados". "Todos quieren negociar. Queremos cuidar de ellos, pero debemos cuidar de nuestro país", dijo en un acto posterior, donde subrayó que no teme represalias de China.