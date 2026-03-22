Presidente de Honduras y Noem hablaron de inversión, migración y seguridad

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Por Agencia EFE El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, y la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, hablaron en Tegucigalpa de inversiones, migración y seguridad, informó el mandatario del país centroamericano.

Asfura dijo escuetamente a periodistas, tras el encuentro de una hora con Noem en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, que la reunión tuvo "muy buena receptividad en temas de inversión y seguridad para nuestro país". Hablaron además de "una América más fortalecida, de respeto, de futuro, de inversión, que es lo que necesitamos para salir adelante", subrayó. El pasado día 7 de marzo se reunió en Florida, sur de EEUU, en la cumbre del Escudo de las Américas con presidentes y líderes electos de América Latina para reforzar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, en el marco de la cumbre Escudo de las Américas liderada por Trump.