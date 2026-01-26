Centroamérica & Mundo

Honduras: fin al estado de excepción entre logros oficiales y denuncias

La medida fue aprobada de manera "temporal" el 6 de diciembre de 2022 para frenar la violencia y delitos como la extorsión, un flagelo que en lo que va del siglo ha dejado centenares de muertos y miles de negocios afectados, y, de acuerdo con el Gobierno, ha permitido reducir los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo, sin estar en guerra.

POR EFE El estado de excepción decretado a finales de 2022 en Honduras para frenar la criminalidad termina este lunes, con posturas diversas: las autoridades defienden su eficacia en la reducción de los homicidios en el país y organismos de derechos humanos denuncian la violación a derechos, malos tratos y torturas. Durante más de tres años, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro prorrogó la medida en al menos 24 ocasiones, una práctica que, según el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, desvirtuó la naturaleza "excepcional" para convertirla en una norma permanente, restringiendo garantías constitucionales sin la debida justificación legal. "Debe haber un equilibrio entre esa visión restrictiva que implica la intervención policial, militar y eventualmente la judicial en la represión del delito (...), pero esto debe ir acompañado también de medidas que mejoren la calidad de vida de la gente, garanticen la participación ciudadana, exista una visión comunitaria con enfoque de derechos y sobre todo que se coloque en el centro de la política pública de seguridad a la persona humana", dijo Mejía a EFE. La prolongación del estado de excepción parcial, aplicado en 226 de los 298 municipios del país, evidencia, a juicio de Mejía, la "incapacidad" del Gobierno para combatir el crimen bajo las herramientas del Estado de derecho. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

La medida fue aprobada de manera "temporal" el 6 de diciembre de 2022 para frenar la violencia y delitos como la extorsión, un flagelo que en lo que va del siglo ha dejado centenares de muertos y miles de negocios afectados, y, de acuerdo con el Gobierno, ha permitido reducir los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo, sin estar en guerra. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, destacó la semana pasada una caída en la tasa de homicidios, que pasó de 42 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 23 al cierre de 2025. Sánchez atribuyó este descenso al Plan Nacional de Solución Contra el Crimen y al estado de excepción, herramienta con la que Castro le declaró la "guerra" a las maras y pandillas que dominan algunos barrios de Honduras con un modo de operar basado en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución. Sin embargo, Mejía considera que no existe evidencia técnica que vincule directamente la reducción de los homicidios con el régimen de excepción y denunció "más de 1.000 graves violaciones a derechos humanos" en el contexto de la restricción de garantías. Además, exhortó al nuevo Gobierno conservador de Nasry 'Tito' Asfura, quien asumirá el poder este martes, a no prorrogar la medida y construir "una verdadera política de seguridad".

Estado de excepción "no funcionó"