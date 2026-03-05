Estos son los países con las mayores reservas de petróleo en el mundo

Por revistaeyn.com

Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo (con alrededor del 17% de las reservas globales), riqueza energética clave en las tensiones geopolíticas.

Sus reservas se concentran principalmente en la región del Orinoco, compuestas en su mayoría por crudo pesado, lo que hace su extracción costosa pero técnicamente viable.

A pesar de esto, la producción actual es solo una fracción de su potencial debido a décadas de subinversión, mala gestión y sanciones, con exportaciones alrededor de 921.000 barriles por día en noviembre de 2025.