Honduras: Paralizan escrutinio especial de las elecciones por nuevos por incidentes

Por Agencia EFE

El escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que se inició el jueves con una demora de cinco días, se ha paralizado este domingo por nuevos incidentes en el Centro Logístico Electoral (CLE), del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Marcadas diferencias entre representantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) en el CLE habrían paralizado hace más de nueve horas el escrutinio especial con 2.792 actas con inconsistencias, según denunció Cossette López, una de los tres consejeros del CNE.

Desde el jueves, solo han sido escrutadas 983 actas electorales de las 2.792 con inconsistencias. Pasadas las 23:00 hora local (05:00 GMT) del sábado, según la página web del CNE, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registraba 1.369.370 votos (40,29 %).

El candidato del también conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, sigue en el segundo lugar con 1.345.086 papeletas (39,57 %). En el tercero figura la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) con 650.473 sufragios (19,13 %).

López afirmó que los representantes de los partidos Liberal y Libre "optaron por abandonar el recinto (el CLE), ubicándose en las afueras del lugar y paralizando nuevamente el trabajo electoral en abierta confabulación".