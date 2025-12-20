UE preocupada por alto número de peticiones de asilo de países latinoamericanos

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE La Unión Europea está preocupada por las peticiones de asilo "infundadas" presentadas por ciudadanos de países que no necesitan visado para estancias cortas en territorio comunitario y menciona en particular el "elevado número de solicitudes procedentes de países latinoamericanos", según un informe publicado por la Comisión Europea. El octavo informe sobre el Mecanismo de Suspensión de Visados, explica que "siguen siendo motivo de preocupación" las solicitudes de asilo infundadas de personas que pueden entrar a la UE con un simple pasaporte para estancias cortas (es decir, hasta 90 días en un periodo de 180 días ), pues representan alrededor del 18 % de todas las solicitudes desde 2015.

"La exención de visados ​​facilita la movilidad de las personas, apoya los viajes y el turismo, y fomenta el intercambio cultural y académico. Sin embargo, si se abusa del sistema, puede generar graves problemas migratorios y de seguridad, y estamos afrontándolos", dijo el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, en un comunicado. El responsable agregó que si los terceros países no cooperan, serán necesarias "sanciones claras", y que esto será "un aspecto importante de nuestra estrategia de visados, que presentaremos en enero". El informe examina la situación en los Balcanes Occidentales, los países de la Asociación Oriental (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania), y también en los países Latinoamericanos y algunos del Caribe. Revela en particular que en 2024 aumentaron las solicitudes de asilo en la UE de ciudadanos de Kosovo y Ucrania, mientras que disminuyeron las de Albania, Georgia, Moldavia, Macedonia del Norte y Serbia. Añade que "el elevado número de solicitudes procedentes de países latinoamericanos exentos de visado también plantea importantes desafíos para los sistemas de asilo de los Estados miembros de la UE". En ese contexto, dice que los países socios exentos "deben seguir adoptando medidas específicas para prevenir el uso indebido del régimen, incluyendo campañas de información, controles de salida y apoyo de Frontex, la agencia europea de control de fronteras exteriores. Subraya, por otra parte, los avances para alinear la política de visados de los países de los Balcanes Occidentales con la ​​de la UE, aunque "algunos han estancado o revertido el progreso" y "no se observaron avances significativos entre los países de la Asociación Oriental".

Orden público y seguridad

El informe señala que la cooperación con las agencias Europol y Eurojust entre todos los países socios evaluados sigue siendo sólida, por ejemplo los Balcanes Occidentales, lo que ha obtenido !resultados operativos concretos contra la delincuencia organizada, los ciberataques y el tráfico de migrantes". También destaca que Ucrania mantiene una intensa cooperación a pesar de la guerra. Entre los riesgos emergentes se incluyen las nuevas rutas de tráfico de armas de fuego a través de Moldavia y los problemas de seguridad en Georgia relacionados con la influencia rusa.