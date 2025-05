Impuesto a las remesas de EEUU angustia hasta a 40 millones de migrantes

El gravamen afectaría a más de 40 millones de personas, tanto indocumentadas como residentes con ‘green card’, y otros visados de no inmigrantes, según denunció el Caucus Hispano del Congreso (CHC).

"Claro, (estoy) muy preocupada. Eso no puede ser, no puede ser eso. Imagínese, yo no gano mucho en este país, yo me sacrifico para mandarles el dinero", relató la hondureña amparada con el Estatus de Protección Temporal (TPS).