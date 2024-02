Ingresos por turismo de no residentes en Nicaragua crecieron 24,1 % en 2023

En 2023, los ingresos captados del turismo realizado por no residentes en Nicaragua totalizaron US$739,2 millones, para un crecimiento anual de 24,1 % respecto a lo registrado en 2022 (US$595,6 millones), reporta el Banco Central de Nicaragua.

El resultado anterior fue producto del ingreso de 1,2 millones de turistas (no residentes) que visitaron el país, el cual fue mayor en 28.9 % al contabilizado en 2022 (932.700 personas). Asimismo, contribuyó el gasto promedio per cápita de US$43.3 por día, mayor en 5,6 % al promedio registrado en 2022 (US$41.1). No obstante, la estadía promedio fue de 10,6 días por persona, menor en 6.3 % en términos interanuales (11,4 días en 2022).