Redadas ICE ahuyentan a jornaleros latinos de las empresas estadounidenses

"No es que Home Depot les dé permiso (para acudir al lugar), pero, de la misma forma en que llamaron a la policía (durante la protesta) diciendo que es un negocio privado" y obligaron a los activistas a salir "lo mismo pueden hacer con ICE", es decir, impedirles la entrada por ser un lugar privado, pero esa no ha sido la respuesta, comentó a EFE un activista.

El estacionamiento del negocio era un lugar de cita de los jornaleros en busca de empleo, pero tras el regreso de Trump a la Casa Blanca todo ha cambiado, comentó a EFE un hondureño que anónimo que ocultaba su rostro y denunció haber sido arrestado solo por usar el cuarto de baño del local.

"Me sentí discriminado porque no robé nada, no soy un criminal, sólo vine a buscar trabajo y pago impuestos. El policía me dijo que había entrado a una propiedad privada y le dije que aquí entraban muchas personas", recordó el hondureño, que finalmente fue liberado tras llamar a un abogado.

Recordó que usualmente había unos 60 jornaleros en el lugar pero esa cifra se redujo luego de que la seguridad del negocio les advirtiera que llamaría a Inmigración. "Ha sido una amenaza constante desde que Trump juramentó, se sienten con autoridad", afirmó el jornalero.