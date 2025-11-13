Intensidad de la tormenta solar se mantendrá "severa"

POR EFE

El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos informó que la intensidad de la tormenta solar que afecta estos días al campo magnético de la Tierra se mantendrá en niveles "severos" hasta el jueves, lo que podría afectar a algunos sistemas de la red eléctrica o afectar a la navegación por GPS.

El organismo, que depende de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, advirtió en su último boletín que la tormenta, que alcanzó hoy niveles "severos", amainará el viernes y sus efectos desaparecerán por completo el sábado.

Los diferentes niveles de alerta establecidos por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA abarcan desde el 'G1' (menor) hasta el 'G5' (extrema).

La tormenta geomagnética, que ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra, alcanzó este miércoles una alerta de nivel 'G4' (severa).