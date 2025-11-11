Descarbonizar acero y cemento costará medio billón de dólares en próxima década

POR EFE

Para poder alcanzar los objetivos de cero emisiones netas para mediados de siglo, los sectores del acero y del cemento, que son unos de los que más emisiones generan, necesitarán inversiones de al menos medio billón de dólares en la próxima década en tecnologías de descarbonización.

Esa es la estimación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que en un informe publicado este lunes subrayan que tres cuartas partes de esas inversiones tendrían que hacerse en los mercados emergentes y en los países en desarrollo.

Los autores del estudio, que destacan que es en esos mercados emergentes y en desarrollo donde se concentra la demanda de acero y de cemento y donde crece más rápidamente, hacen notar que para poder cubrir esas necesidades de inversión habrá que utilizar fuentes de financiación, pública y privada, con aportación de capitales domésticos pero también internacionales.

Eso pone en evidencia que hace falta cooperación entre esos países emergentes y en desarrollo y los países desarrollados.