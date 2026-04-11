Kamala Harris sugiere una posible candidatura a las presidenciales 2028

Por: EFE
"Lo estoy pensando", respondió Kamala Harris de manera directa ante la pregunta del activista Al Sharpton sobre si volvería a competir por la Casa Blanca en el próximo ciclo electoral.
"Podría hacerlo", anotó la demócrata, que ha pasado un periodo de relativa ausencia mediática tras el relevo en la Casa Blanca, aunque matizó que todavía se encuentra en un proceso de reflexión.
Harris hizo estas declaraciones en un evento organizado por la National Action Network (NAN) en Nueva York, donde también repasó su trayectoria en la Administración de Joe Biden y su visión sobre el estado actual del país.
Momento de autocrítica
Harris llega a esta nueva etapa en la que repiensa la posibilidad de una candidatura luego de una fuerte autocrítica. En septiembre de 2025, Kamala había admitido que haber dejado en manos del exmandatario Joe Biden (2021-2025) la decisión de presentarse a la reelección fue "imprudente" porque, según un extracto de su nuevo libro, "había mucho en juego".
"Es decisión de Joe y Jill’ Todos lo decíamos como un mantra, como si estuviéramos hipnotizados. ¿Fue una muestra de gracia o imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia. Había mucho en juego", apunta Harris en el libro de memorias «107 Days».
El título hace referencia a los ciento siete días que transcurrieron desde que Biden anunció en julio que renunciaba a la reelección hasta la fecha programada para las presidenciales, el 5 de noviembre de 2024, en las que ella perdió frente a Donald Trump.
Harris se puso al frente de la candidatura demócrata de improviso, después de que Biden tuviera que abandonar la misma ante las presiones recibidas sobre su capacidad física y mental para afrontar un eventual segundo mandato.
El desencadenante fue el debate celebrado contra Trump el 27 de junio, en el que se mostró titubeante y sin fuerza para desmentir los bulos de su rival.
"Esta no era una elección que debería haberse dejado en manos del ego o la ambición de un individuo. Debería haber sido más que una decisión personal", añade Harris sobre la intención que mostró Biden de seguir en la Casa Blanca.
"Biden era un hombre inteligente, con una larga experiencia y profundas convicciones, capaz de ejercer las funciones de presidente. En su peor día, era más conocedor, más capaz de ejercer buen juicio y mucho más compasivo que Donald Trump en su mejor día. Pero a los 81, Joe se cansó", recalca Harris en «107 Days», que se publicó el 23 de septiembre de 2025.