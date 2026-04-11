Kamala Harris sugiere una posible candidatura a las presidenciales 2028

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La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris aseguró en Nueva York que está sopesando la posibilidad de presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2028, después de haber perdido contra Donald Trump en 2024.

Por: EFE "Lo estoy pensando", respondió Kamala Harris de manera directa ante la pregunta del activista Al Sharpton sobre si volvería a competir por la Casa Blanca en el próximo ciclo electoral. "Podría hacerlo", anotó la demócrata, que ha pasado un periodo de relativa ausencia mediática tras el relevo en la Casa Blanca, aunque matizó que todavía se encuentra en un proceso de reflexión. Harris hizo estas declaraciones en un evento organizado por la National Action Network (NAN) en Nueva York, donde también repasó su trayectoria en la Administración de Joe Biden y su visión sobre el estado actual del país.

Momento de autocrítica

Harris llega a esta nueva etapa en la que repiensa la posibilidad de una candidatura luego de una fuerte autocrítica. En septiembre de 2025, Kamala había admitido que haber dejado en manos del exmandatario Joe Biden (2021-2025) la decisión de presentarse a la reelección fue "imprudente" porque, según un extracto de su nuevo libro, "había mucho en juego". "Es decisión de Joe y Jill’ Todos lo decíamos como un mantra, como si estuviéramos hipnotizados. ¿Fue una muestra de gracia o imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia. Había mucho en juego", apunta Harris en el libro de memorias «107 Days».