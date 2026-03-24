Khamenei avalaría un pacto con EEUU si Washington acepta condiciones de Irán

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Medios internacionales reportaron que el canciller iraní, Abbas Araghchi, habría trasladado a emisarios de Estados Unidos que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, respaldaría un acuerdo con Washington si se cumplen las condiciones planteadas por Teherán

Por: revistaeyn.com - Agencias Un nuevo reporte sobre contactos entre Irán y Estados Unidos volvió a mover el foco diplomático y energético en Medio Oriente. Según versiones difundidas por medios israelíes y recogidas por otros medios internacionales, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, habría transmitido al enviado estadounidense Steve Witkoff que el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, estaría dispuesto a dar su aval a un acuerdo con Washington, siempre que se respeten las condiciones fijadas por Teherán. Hasta ahora, sin embargo, no hay una confirmación pública independiente por parte de Washington ni de Teherán sobre ese supuesto mensaje específico.

Lo que sí está confirmado por fuentes internacionales de primer nivel es que Irán ha endurecido su posición negociadora y solo contemplaría conversaciones con Estados Unidos si obtiene concesiones importantes, entre ellas el fin formal de las hostilidades, garantías frente a futuros ataques y otras exigencias estratégicas.

Posiciones que discutir

Reuters informó este 24 de marzo, citando a fuentes iraníes de alto nivel, que Teherán está dispuesto a considerar eventuales contactos con Estados Unidos únicamente bajo condiciones estrictas y en un contexto en el que la Guardia Revolucionaria ha ganado peso en la toma de decisiones. Según esa cobertura, Irán rechazaría limitar su programa de misiles balísticos, mientras funcionarios israelíes expresan escepticismo sobre la posibilidad de que la República Islámica acepte las demandas de Washington en materia nuclear y de seguridad. Por estas horas, Reuters, AP y The Wall Street Journal coinciden en que países como Egipto, Turquía y Pakistán han participado en contactos de canal secundario para explorar una salida diplomática. The Wall Street Journal reportó que esas gestiones ayudaron a explicar el giro de la Casa Blanca hacia una pausa táctica en lugar de un ataque inmediato sobre infraestructura energética iraní.