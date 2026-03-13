EEUU dice que nuevo líder supremo de Irán está herido y no puede aparecer en público

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el dirigente iraní está “herido” y probablemente “desfigurado” tras los ataques que, según Washington y Jerusalén, provocaron la muerte de su padre y anterior líder supremo, Ali Jamenei, al inicio de la ofensiva militar.

El estado de salud del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, se convirtió en el último frente de la guerra narrativa que rodea el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

“Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado”, declaró Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

El funcionario estadounidense subrayó que el nuevo líder iraní difundió recientemente solo un comunicado escrito, sin aparecer en audio ni video, lo que —según Washington— refuerza las dudas sobre su condición física.

“Irán tiene cámaras y grabadoras. ¿Por qué emitir solo un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué”, sostuvo Hegseth.

Teherán responde con amenazas estratégicas

En su primer mensaje como máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica, Jameneí adoptó un tono desafiante.

El líder iraní advirtió que el Estrecho de Ormuz debería permanecer cerrado y prometió represalias contra Estados Unidos y sus aliados.“La sangre de los mártires será vengada”, señaló el comunicado leído en la televisión estatal iraní.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos neurálgicos del comercio energético mundial, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel global.

Netanyahu intensifica la presión

Desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu reforzó el mensaje al sugerir que el nuevo líder iraní no puede mostrarse públicamente.

“Hemos eliminado al viejo tirano y el nuevo títere de la Guardia Revolucionaria no puede mostrar su rostro en público”, afirmó durante su primera rueda de prensa desde el inicio de la ofensiva conjunta con Estados Unidos.