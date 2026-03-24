Las exportaciones estadounidenses a Oriente Medio están en un limbo

Por revistaeyn.com
Los exportadores estadounidenses están buscando contenedores que han enviado a Oriente Medio pero que posteriormente fueron entregados en puertos desconocidos después de que los transportistas marítimos se vieran obligados a suspender casi todos los servicios debido a la guerra con Irán.
Aunque los obstáculos logísticos para la carga en Oriente Medio son más una molestia para los exportadores estadounidenses que una crisis total, los transportistas ven un mayor riesgo en la longevidad de la guerra y en el efecto posterior de los precios más altos del petróleo.
Mediterranean Shipping Co. invocó una cláusula de "fin de viaje" sobre las exportaciones a Jebel Ali en Dubái, permitiendo al transportista descargar contenedores en el siguiente puerto disponible en la rotación del barco, según informan los transitarios al Journal of Commerce. La cláusula de fin de viaje también incluye un recargo de US$800.
Stephen Zambo, presidente del proveedor logístico externo AGL Group, dijo que tiene unos 70 contenedores en el agua con MSC destinado a Oriente Medio. Ahora está averiguando dónde será la próxima escala para esas cajas y preparando a sus clientes para más costes y retrasos debido a las redirecciones.
Junto con esos contenedores, AGL tiene tres contenedores en el ONE Majesty que fue atacado en el Estrecho de Ormuz el miércoles. Aunque la embarcación sufrió algunos daños, se informó al Zambo que continuaría su viaje original.
"Cada día tenemos que averiguar qué está pasando y qué tenemos que hacer", dijo Zambo. "Es como en los últimos dos años con aranceles y otras crisis, como esperar y ver cómo se desarrollan las cosas y actuar en consecuencia."
MSC gestiona aproximadamente la mitad de los volúmenes de contenedores desde Estados Unidos hacia Oriente Medio cada año, lo que asciende a unos 290.000 TEUs, según PIERS, una empresa hermana del Journal of Commerce dentro de S&P Global. Maersk y CMA CGM son la segunda y tercera aerolínea más activas en esa vía comercial.
Tim Avanzato, director global de logística para el fabricante de productos de papel y plástico Lanca Sales, dijo al Journal of Commerce que hay poco riesgo de que esa carga de exportación estadounidense se acumule en los puertos, ya que la mayor parte puede venderse a otros mercados.
Sin embargo, el cierre del Estrecho de Ormuz y el consiguiente aumento de los precios del petróleo es preocupante porque eso eleva el coste de los productos que distribuye Lanca Sales. La empresa de servicios de agua e higiene Ecolab impuso un recargo energético del 10 % al 14 % sobre sus productos debido a que los futuros del crudo subieron a más de US$100 por barril.
"La situación en Oriente Medio es más un inconveniente en este momento", dijo Avanzato. "¿Pero las consecuencias si esto dura semanas? Es una catástrofe."
Zambo afirmó que hay otros mercados a los que los exportadores estadounidenses pueden acceder. Pero algunos productos, como ciertas maderas blandas, se elaboran específicamente para mercados de Oriente Medio.
"Los productores de madera ahora están intentando averiguar qué hacer con el producto que tienen", dijo.
El aumento de los precios del petróleo también ha provocado un aumento de los recargos por combustible para todos los sectores. Zambo dijo que ha estado en conversaciones sobre el envío de carga transatlántica a Estados Unidos, pero las aerolíneas no han estado dispuestas a comprometerse con tarifas debido al aumento de los precios del combustible.