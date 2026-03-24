Las exportaciones estadounidenses a Oriente Medio están en un limbo

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Los transportistas ven un mayor riesgo en la longevidad de la guerra y en el efecto posterior de los precios más altos del petróleo.

Por revistaeyn.com Los exportadores estadounidenses están buscando contenedores que han enviado a Oriente Medio pero que posteriormente fueron entregados en puertos desconocidos después de que los transportistas marítimos se vieran obligados a suspender casi todos los servicios debido a la guerra con Irán. Aunque los obstáculos logísticos para la carga en Oriente Medio son más una molestia para los exportadores estadounidenses que una crisis total, los transportistas ven un mayor riesgo en la longevidad de la guerra y en el efecto posterior de los precios más altos del petróleo.

Mediterranean Shipping Co. invocó una cláusula de "fin de viaje" sobre las exportaciones a Jebel Ali en Dubái, permitiendo al transportista descargar contenedores en el siguiente puerto disponible en la rotación del barco, según informan los transitarios al Journal of Commerce. La cláusula de fin de viaje también incluye un recargo de US$800. Stephen Zambo, presidente del proveedor logístico externo AGL Group, dijo que tiene unos 70 contenedores en el agua con MSC destinado a Oriente Medio. Ahora está averiguando dónde será la próxima escala para esas cajas y preparando a sus clientes para más costes y retrasos debido a las redirecciones. Junto con esos contenedores, AGL tiene tres contenedores en el ONE Majesty que fue atacado en el Estrecho de Ormuz el miércoles. Aunque la embarcación sufrió algunos daños, se informó al Zambo que continuaría su viaje original. "Cada día tenemos que averiguar qué está pasando y qué tenemos que hacer", dijo Zambo. "Es como en los últimos dos años con aranceles y otras crisis, como esperar y ver cómo se desarrollan las cosas y actuar en consecuencia." MSC gestiona aproximadamente la mitad de los volúmenes de contenedores desde Estados Unidos hacia Oriente Medio cada año, lo que asciende a unos 290.000 TEUs, según PIERS, una empresa hermana del Journal of Commerce dentro de S&P Global. Maersk y CMA CGM son la segunda y tercera aerolínea más activas en esa vía comercial.