La ONU mide hoy a su próximo líder con una costarricense entre las favoritas

Por: Revistaeyn.com

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas someterá este viernes 18 de septiembre a una nueva prueba la carrera para suceder a António Guterres, en una votación marcada por la falta de consenso entre Estados Unidos y China y por la posibilidad histórica de que una mujer llegue por primera vez a la Secretaría General de la ONU.

La reunión, prevista para las 10:00 de Nueva York, será la tercera votación informal —conocida en la jerga diplomática como "straw poll"— entre los 15 integrantes del Consejo. No constituye todavía la elección definitiva: cada miembro podrá indicar si “alienta”, “desalienta” o no expresa opinión sobre cada candidatura.

El ejercicio servirá para medir apoyos y resistencias antes de que el organismo formule una recomendación formal a la Asamblea General.

Dos mujeres llegan al nuevo sondeo al frente de la competencia. La embajadora de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, encabezó la segunda ronda, celebrada el 21 de agosto, con ocho votos de aliento, tres de desaliento y cuatro sin opinión.

Detrás se ubicó la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de ONU Comercio y Desarrollo —antes UNCTAD—, con siete apoyos, cuatro votos en contra y cuatro sin opinión.

El resultado revirtió el orden de la primera consulta, cuando Grynspan obtuvo diez respaldos y Rodrigues-Birkett nueve. La variación muestra que la carrera continúa abierta y que ningún aspirante ha reunido todavía el consenso necesario para superar el filtro más difícil: la voluntad de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

El argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, ocupa el tercer lugar entre los nombres mejor posicionados. En la segunda ronda consiguió siete votos favorables, aunque también acumuló seis rechazos. Su candidatura cuenta con el respaldo de la Administración de Donald Trump.

La preferencia de Washington por Grossi contrasta con las señales emitidas por China. En la última cumbre de los BRICS, el bloque recordó que ninguna mujer ha dirigido Naciones Unidas y que América Latina y el Caribe solo han aportado un secretario general en ocho décadas.

Esa declaración fue interpretada como una inclinación de Beijing —y también de Moscú— hacia una candidata, aunque no equivale a un compromiso formal con un nombre concreto.

El pulso entre Donald Trump y Xi Jinping introduce así en la sucesión de Guterres las mismas tensiones que condicionan hoy al sistema multilateral: la guerra comercial, los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, la disputa tecnológica, la regulación de la inteligencia artificial y la crisis de legitimidad y financiamiento de la propia ONU.