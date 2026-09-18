El Salvador expone sus atractivos para generar oportunidades de negocio

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El Salvador Travel Market 2026 se desarrolla en su segunda edición también es apoyado por el Ministerio de Turismo y la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), reúne a representantes de 17 países.

Por Agencia EFE Empresas turísticas de El Salvador muestran los lugares y atractivos del país centroamericano en un encuentro que reúne a compradores internacionales, autoridades, patrocinadores y aliados estratégicos, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio para fortalecer la economía de la nación a través del turismo. El Salvador Travel Market 2026 se desarrolla en su segunda edición también es apoyado por el Ministerio de Turismo y la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), reúne a representantes de 17 países y busca "fortalecer la conexión con los mercados internacionales, la incorporación de nuevas experiencias y productos del país a los canales de comercialización".

Casatur informó de que compradores de Europa, Norteamérica y Latinoamérica, representantes de medios especializados internacionales han tenido la oportunidad de conocer El Salvador a través de seis rutas, por medio de las cuales se ha mostrado la variedad turística que ofrece el país. Los recorridos han incluido lugares de playa, montaña y espacios culturales considerados patrimonios como los sitios arqueológicos Joya de Cerén y Cihuatán, y el Centro Histórico de San Salvador. El presidente de Casatur, Carlos Umaña, señaló que "la respuesta que hemos recibido en esta segunda edición demuestra el interés que está generando El Salvador como destino y, al mismo tiempo, el compromiso de nuestras empresas por seguir abriendo nuevos mercados". Entre tanto, la ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó la importancia de continuar generando espacios que "permitan mostrar la evolución de la oferta turística salvadoreña y acercarla a quienes tienen capacidad para comercializarla en los mercados internacionales".