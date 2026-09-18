Así se ubica Centroamérica en el ranking mundial de coeficiente intelectual

Costa Rica aparece como el país mejor ubicado de la región, mientras Nicaragua registra la posición más baja entre los países centroamericanos incluidos en la clasificación.

Los países de Centroamérica, incluyendo Panamá, muestran resultados diferenciados en el ranking internacional de coeficiente intelectual (CI) correspondiente a 2026, elaborado por International IQ Test a partir de las personas que realizaron su prueba durante 2025.

El ranking se construyó con 1,212,714 participantes de todo el mundo y establece una media de 100 puntos, con una desviación estándar de 15. El sitio advierte, sin embargo, que sus resultados no representan necesariamente a toda la población de cada país, debido a que se trata de una prueba voluntaria realizada por internet.

Costa Rica obtuvo un CI promedio de 93.80 puntos, que la ubicó en el puesto 96 mundial, frente a los 94.15 puntos del año anterior, una reducción de 0.35 puntos. Panamá alcanzó 91.65 puntos y el puesto 115, aunque mejoró 1.16 puntos respecto a los 90.49 de la medición anterior.

Guatemala registró 91.35 puntos, en el puesto 118, prácticamente sin variación frente a los 91.29 puntos del año anterior. Honduras obtuvo 90.41 puntos, en la posición 120, con una disminución de 0.12 puntos. El Salvador quedó en el puesto 125, con un promedio de 90 puntos, 1.07 puntos menos que los 91.07 de la medición anterior.

Nicaragua, por su parte, obtuvo 87.75 puntos y ocupó el puesto 134, después de registrar 88.70 puntos en la medición previa, una caída de 0.95 puntos. Belice no ingresó al ranking principal debido a que solo 64 personas realizaron la prueba, por debajo del mínimo de 100 participantes establecido por el sitio para publicar una posición nacional.

En la comparación internacional, los países centroamericanos aparecen por debajo de varias economías asiáticas. Corea del Sur lideró el ranking mundial con 106.97 puntos, seguida por China, con 106.48, y Japón, con 106.30. Vietnam ocupó el décimo lugar con 102.26 puntos, mientras Singapur se situó séptimo con 103.56.

En Latinoamérica, Costa Rica quedó por encima de México, Brasil, Colombia, Venezuela, Paraguay y República Dominicana, entre otros. Brasil obtuvo 95.44 puntos, Colombia 94.62, México 93.64, Venezuela 92.61, Paraguay 92.38 y República Dominicana 90.11.