Subsidio vs. retirar impuestos: el dilema ante el alza de los combustibles

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Para Hugo Maúl, presidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), eliminar los impuestos puede parecer una salida inmediata, pero implica riesgos de largo plazo para la estructura de ingresos del Estado.

Por revistaeyn.com El incremento en los precios de los combustibles provocado por las tensiones y el conflicto en Medio Oriente ha colocado a los gobiernos frente a la necesidad de adoptar medidas para contener el impacto en los consumidores. En Guatemala, la discusión se concentra en dos alternativas: establecer un subsidio o eliminar temporalmente los impuestos que gravan los combustibles.

El Organismo Ejecutivo impulsa actualmente el Decreto 21-2026, una iniciativa que establece límites a los precios finales de las gasolinas y el diésel en las estaciones de servicio. La propuesta busca reducir el impacto del encarecimiento internacional sobre los consumidores, aunque también ha generado un debate sobre el costo que tendría para las finanzas públicas. Para Hugo Maúl, presidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), eliminar los impuestos puede parecer una salida inmediata, pero implica riesgos de largo plazo para la estructura de ingresos del Estado. “Los intereses que se crean después de la eliminación de un impuesto son poderosísimos y lo más seguro es que se quita y difícilmente se vuelve a poner”, señaló el economista durante una entrevista. Maúl explicó que una reducción o eliminación de impuestos puede generar presiones posteriores para extender el beneficio a otros productos, lo que terminaría debilitando progresivamente la base tributaria del país. Además, recordó que los ingresos tributarios ya están contemplados para financiar distintos programas y servicios públicos.