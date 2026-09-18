Costa Rica tendrá vuelo directo regular a Londres durante todo 2027

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La aeronave seleccionada por British Airways para volar durante todo el año, -a partir de octubre 2026- será un 787-800. El mencionado avión cuenta con 204 asientos disponibles.

Por revistaeyn.com British Airways confirmó la permanencia de su vuelo directo a Costa Rica durante todo 2027. Según la aerolínea británica, las frecuencias aumentarán y serán programadas cinco veces por semana a partir de octubre del 2026 hasta marzo del 2027 y 3 veces por semana de abril a septiembre 2027. De este modo, la ruta dejará de operar únicamente en temporada y pasará a formar parte de la programación regular de la línea aérea.

A este anuncio incrementará significativamente la conectividad y los asientos hacia Europa, se le suma la decisión de British Airways de trasladar la ruta del Aeropuerto Gatwick al Aeropuerto Heathrow, considerado su principal base de operaciones en Londres. Precisamente el cambio de aeropuerto facilitará el acceso a más de 130 destinos a los que la aerolínea ofrece vuelos directos y también mejorará la capacidad de trasportar carga aérea desde y hacia todo Europa. Este incremento en la conectividad con el Reino Unido y el continente europeo es el resultado de extensas negociaciones de más de años entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y Aeris con la línea aérea. “Luego de haber concluido nuestras negociaciones con British Airways para aumentar frecuencias y pasar el vuelo al Aeropuerto de Heathrow; logramos concretar con éxito la última parte de la negociación que, precisamente consistía en la permanencia del vuelo desde el Reino Unido todo el año” destacó Marcos V. Borges, presidente ejecutivo del ICT.