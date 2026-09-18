Deuda tokenizada de Banco Industrial El Salvador recibe calificación AAA

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Moody’s Local El Salvador asignó una clasificación de riesgo de AAA para el largo plazo y N-1 para el corto plazo al programa TKNBIES1, correspondiente a la primera emisión de deuda tokenizada de Banco Industrial El Salvador, S.A. (BIES), por un monto de hasta US$50 millones.
La calificación de largo plazo tiene una perspectiva estable y está alineada con las clasificaciones de BIES y con el resto de sus obligaciones sénior no garantizadas, debido a que el pago del instrumento depende directamente de la capacidad crediticia del banco.
El programa tendrá un plazo máximo de 10 años y podrá colocarse mediante distintas series. La deuda estará representada mediante un token listado en la plataforma de Digital Exchange S.A. de C.V. (DAX), con un valor nominal de US$1 por token.
De acuerdo con Moody’s Local, la evaluación incorpora los riesgos operativos propios de una emisión digital, entre ellos el uso de una red blockchain pública y abierta, así como la dependencia de DAX para el registro de inversionistas, custodia, negociación, retiro de fondos y liquidación de las obligaciones.
Sin embargo, la agencia considera que estos factores no modifican materialmente la calidad crediticia del instrumento frente a una emisión tradicional del mismo banco y con similar prelación de pago. La emisión constituye una obligación sénior de BIES, denominada y pagadera en dólares.
La estructura también contempla mecanismos para reducir los riesgos operativos, entre ellos registros externos que vinculan a inversionistas verificados con sus billeteras digitales. DAX incorpora controles de acceso, trazabilidad, procedimientos de conocimiento del cliente (KYC), prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML), además de mecanismos de seguridad tecnológica supervisados por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD).
La clasificación también toma en cuenta el perfil financiero de BIES y el respaldo que, según Moody’s Local, recibiría del accionista Banco Industrial, S.A. de Guatemala, en caso de ser necesario. La agencia destaca la integración operativa y estratégica del banco salvadoreño con su grupo financiero.
A diciembre de 2025, BIES registraba una participación de 3.7 % de los activos, 3.9 % de la cartera y 3.1% de los depósitos del sistema bancario salvadoreño. Su cartera crediticia representaba 71.3 % de los activos y había crecido 37.9 % interanual.
En calidad de activos, la morosidad se ubicó en 0.2 %, mientras que la cobertura de provisiones alcanzó 232.8 % de la cartera vencida. Moody’s, no obstante, señaló concentraciones relevantes: construcción representaba 20.5 % de la cartera y los 25 mayores deudores concentraban 32.9 % de la cartera bruta.
El programa TKNBIES1 representa así un nuevo mecanismo de financiamiento para BIES, al combinar una emisión de deuda sénior tradicional con infraestructura basada en tecnología blockchain.