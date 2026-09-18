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Deuda tokenizada de Banco Industrial El Salvador recibe calificación AAA

La calificación de largo plazo tiene una perspectiva estable y está alineada con las clasificaciones de Banco Industrial El Salvador y con el resto de sus obligaciones sénior no garantizadas, debido a que el pago del instrumento depende directamente de la capacidad crediticia del banco.

  • Deuda tokenizada de Banco Industrial El Salvador recibe calificación AAA

    A diciembre de 2025, BIES registraba una participación de 3.7% de los activos, 3.9% de la cartera y 3.1% de los depósitos del sistema bancario salvadoreño. Foto de cortesía
2026-09-18

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

Moody’s Local El Salvador asignó una clasificación de riesgo de AAA para el largo plazo y N-1 para el corto plazo al programa TKNBIES1, correspondiente a la primera emisión de deuda tokenizada de Banco Industrial El Salvador, S.A. (BIES), por un monto de hasta US$50 millones.

La calificación de largo plazo tiene una perspectiva estable y está alineada con las clasificaciones de BIES y con el resto de sus obligaciones sénior no garantizadas, debido a que el pago del instrumento depende directamente de la capacidad crediticia del banco.

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El programa tendrá un plazo máximo de 10 años y podrá colocarse mediante distintas series. La deuda estará representada mediante un token listado en la plataforma de Digital Exchange S.A. de C.V. (DAX), con un valor nominal de US$1 por token.

De acuerdo con Moody’s Local, la evaluación incorpora los riesgos operativos propios de una emisión digital, entre ellos el uso de una red blockchain pública y abierta, así como la dependencia de DAX para el registro de inversionistas, custodia, negociación, retiro de fondos y liquidación de las obligaciones.

Sin embargo, la agencia considera que estos factores no modifican materialmente la calidad crediticia del instrumento frente a una emisión tradicional del mismo banco y con similar prelación de pago. La emisión constituye una obligación sénior de BIES, denominada y pagadera en dólares.

La estructura también contempla mecanismos para reducir los riesgos operativos, entre ellos registros externos que vinculan a inversionistas verificados con sus billeteras digitales. DAX incorpora controles de acceso, trazabilidad, procedimientos de conocimiento del cliente (KYC), prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML), además de mecanismos de seguridad tecnológica supervisados por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD).

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La clasificación también toma en cuenta el perfil financiero de BIES y el respaldo que, según Moody’s Local, recibiría del accionista Banco Industrial, S.A. de Guatemala, en caso de ser necesario. La agencia destaca la integración operativa y estratégica del banco salvadoreño con su grupo financiero.

A diciembre de 2025, BIES registraba una participación de 3.7 % de los activos, 3.9 % de la cartera y 3.1% de los depósitos del sistema bancario salvadoreño. Su cartera crediticia representaba 71.3 % de los activos y había crecido 37.9 % interanual.

En calidad de activos, la morosidad se ubicó en 0.2 %, mientras que la cobertura de provisiones alcanzó 232.8 % de la cartera vencida. Moody’s, no obstante, señaló concentraciones relevantes: construcción representaba 20.5 % de la cartera y los 25 mayores deudores concentraban 32.9 % de la cartera bruta.

El programa TKNBIES1 representa así un nuevo mecanismo de financiamiento para BIES, al combinar una emisión de deuda sénior tradicional con infraestructura basada en tecnología blockchain.

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

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