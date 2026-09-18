Deuda tokenizada de Banco Industrial El Salvador recibe calificación AAA

Finanzas

La calificación de largo plazo tiene una perspectiva estable y está alineada con las clasificaciones de Banco Industrial El Salvador y con el resto de sus obligaciones sénior no garantizadas, debido a que el pago del instrumento depende directamente de la capacidad crediticia del banco.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Moody’s Local El Salvador asignó una clasificación de riesgo de AAA para el largo plazo y N-1 para el corto plazo al programa TKNBIES1, correspondiente a la primera emisión de deuda tokenizada de Banco Industrial El Salvador, S.A. (BIES), por un monto de hasta US$50 millones. La calificación de largo plazo tiene una perspectiva estable y está alineada con las clasificaciones de BIES y con el resto de sus obligaciones sénior no garantizadas, debido a que el pago del instrumento depende directamente de la capacidad crediticia del banco.

El programa tendrá un plazo máximo de 10 años y podrá colocarse mediante distintas series. La deuda estará representada mediante un token listado en la plataforma de Digital Exchange S.A. de C.V. (DAX), con un valor nominal de US$1 por token. De acuerdo con Moody’s Local, la evaluación incorpora los riesgos operativos propios de una emisión digital, entre ellos el uso de una red blockchain pública y abierta, así como la dependencia de DAX para el registro de inversionistas, custodia, negociación, retiro de fondos y liquidación de las obligaciones. Sin embargo, la agencia considera que estos factores no modifican materialmente la calidad crediticia del instrumento frente a una emisión tradicional del mismo banco y con similar prelación de pago. La emisión constituye una obligación sénior de BIES, denominada y pagadera en dólares. La estructura también contempla mecanismos para reducir los riesgos operativos, entre ellos registros externos que vinculan a inversionistas verificados con sus billeteras digitales. DAX incorpora controles de acceso, trazabilidad, procedimientos de conocimiento del cliente (KYC), prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML), además de mecanismos de seguridad tecnológica supervisados por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD).