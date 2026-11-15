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León XIV denuncia al narcotráfico y exige justicia por los abusos contra indígenas

En uno de los discursos más duros de su gira sudamericana, el Papa condenó en Pucallpa los asesinatos de defensores indígenas, la violencia sexual y el abandono estatal. Su regreso al país donde fue misionero y obispo quedó atravesado por reclamos de justicia.

Por: Revistaeyn.com León XIV pronunció este domingo 15 de noviembre, en la Amazonía peruana, uno de los discursos más duros de su gira por Sudamérica: denunció la captación de jóvenes por el narcotráfico, los asesinatos de líderes indígenas y los abusos sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes. Ante misioneros y representantes de los pueblos amazónicos reunidos en el Malecón Puerto Callao, en Pucallpa, el pontífice vinculó esas violencias con la pobreza, la impunidad y el abandono institucional. La dureza de su intervención estuvo en la acumulación de denuncias concretas y en el reclamo de responsabilidades frente al sufrimiento de las comunidades. “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, afirmó al recordar a los líderes asesinados por defender sus territorios.

El narco y la explotación de la Amazonía

El Papa advirtió que el narcotráfico se aprovecha de la pobreza juvenil, ofrece expectativas engañosas de ingresos y separa a los jóvenes de sus raíces culturales. También señaló la deforestación, la minería irregular y los derrames petroleros como consecuencias de una explotación que amenaza la vida de las comunidades. Su intervención unió protección ambiental y derechos humanos: el problema amazónico comprende tanto la destrucción del territorio como las condiciones en que viven quienes lo habitan. A ese diagnóstico añadió una exigencia de educación que respete las lenguas y los conocimientos indígenas.

Los testimonios detrás del reclamo

El discurso respondió a denuncias que los propios representantes indígenas llevaron al encuentro. Según RPP, la dirigente shipibo-konibo Susy Díaz Gonzales expuso la violencia sexual que padecen niñas y adolescentes y las dificultades para obtener protección y justicia. Por su parte, el líder indígena Cecilio Soria pidió al pontífice que trasladara sus demandas a quienes tienen la responsabilidad de actuar. Entre ellas, la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial y el acceso a salud y educación intercultural. Esas intervenciones dieron al encuentro una dimensión que excedió la recepción religiosa. Las comunidades acudieron para reclamar garantías de seguridad y servicios básicos, y para participar en las decisiones sobre sus territorios. En la posterior misa en La Videnita, León XIV volvió sobre la relación entre dignidad humana y cuidado ambiental. De acuerdo con RPP, cuestionó la lentitud de las respuestas mientras avanzan los medios para explotar y contaminar la Amazonía.

De Lima a Chiclayo: un regreso con exigencias públicas

Perú es la última etapa del viaje que previamente llevó al Papa a Uruguay y Argentina. Llegó a Lima el 11 de noviembre y recorrió Chiclayo, la región donde ejerció como obispo, antes de trasladarse el domingo a Cusco y Pucallpa. La despedida del país está prevista para el lunes 16, con regreso a Roma el martes 17. La visita tiene una dimensión personal: Robert Prevost desarrolló durante más de veinte años parte de su labor pastoral en Perú y recibió la nacionalidad peruana en 2015. En su primer discurso ante las autoridades, en Lima, expresó que regresaba también a su patria. Desde ese comienzo, su mensaje incluyó exigencias de servicio público. Pidió escuchar a las comunidades alejadas, responder con justicia y sensibilidad a los episodios dolorosos del pasado y fortalecer la confianza mediante la honestidad de las instituciones. También defendió que la actividad agrícola, pesquera y minera respete la naturaleza y a las poblaciones que dependen de ella. La intervención de Pucallpa profundizó esa preocupación con denuncias específicas sobre la Amazonía.

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