Aeropuerto de Panamá planea expandirse con nuevas terminales en 25 años

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El plan abarca proyectos como la ampliación de la terminal 2, la construcción de una tercera, el modelo para levantarlas, el "rediseño del espacio aéreo", así como un análisis de cuántas hectáreas serán necesarias adquirir para expandir el aeropuerto.

Por Agencia EFE El Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y un importante centro de conexiones continental, planea expandirse con nuevas terminales y mayor capacidad para recibir pasajeros, además de adquirir tierras para construir su ampliación en los próximos 25 años. "Estamos haciendo un 'master plan' con la empresa Aecom, que va a estar listo el próximo agosto para (su ejecución ) a mediano y a largo plazo los próximos 25 años", señaló el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco.

El plan abarca proyectos como la ampliación de la terminal 2, la construcción de una tercera, el modelo para levantarlas, el "rediseño del espacio aéreo", así como un análisis de cuántas hectáreas serán necesarias adquirir para expandir el aeropuerto: "Hay muchas cosas que esto conlleva para el crecimiento futuro y presente que nos viene", destaca. "Todo eso nos lleva a casi duplicar las operaciones por hora que tenemos hoy en día, que son unas 38 y esto nos va a llevar a casi 65-67 operaciones por hora, lo cual (a su vez) nos lleva a poder aguantar un crecimiento (de) hasta más de 35 millones de pasajeros", sostuvo el gerente. Los proyectos comenzarían a partir de 2027: La ampliación de la terminal 2, con una inversión de US$208,7 millones que contempla de manera preliminar una sala de embarque con 13 puertas y 1.420 asientos; nuevas calles de rodaje, una plataforma remota para ocho aviones, salidas rápidas, bahías de espera y mejoras en drenaje, iluminación y señalización por US$98 millones, según la información oficial.