ONU alerta mayor número de incidentes contra la navegación comercial

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A 11 de noviembre, la Organización Marítima Internacional (OMI) había registrado 134 incidentes confirmados en el estrecho de Ormuz y en el conjunto de la zona marítima de Oriente Medio.

Por Agencia EFE El subsecretario general de la ONU para Oriente Medio, Mohamed Khaled Khiari, alertó ante el Consejo de Seguridad de que octubre registró el mayor número de incidentes contra la navegación comercial en Oriente Medio desde febrero. "A 11 de noviembre, la Organización Marítima Internacional (OMI) había registrado 134 incidentes confirmados en el estrecho de Ormuz y en el conjunto de la zona marítima de Oriente Medio", declaró Khiari en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación regional.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, los ataques en el estrecho de Ormuz se han disparado: "Estos incidentes son inaceptables. Los buques civiles y la navegación comercial no deben convertirse en objetivos", afirmó Khiari. Además de los ataques, la situación en las vías marítimas también ha obligado a alterar las rutas del comercio por el mar, sobre todo de las exportaciones energéticas. "Cuanto más persistan estas restricciones, mayores serán los costos económicos y más difícil resultará restablecer la confianza de los operadores comerciales y los flujos de comercio", sostuvo el subsecretario. Y añadió: "No podemos permitir que esta situación se convierta en la nueva normalidad". En este sentido, apostó por reforzar la cooperación y las negociaciones entre Washington y Teherán. Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no necesita un acuerdo con Irán.