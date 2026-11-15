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Obras de cableado causaron el caos aéreo en EE.UU; avión de Copa sufre incidente en Miami

La investigación apunta a una sobrecarga de la red durante trabajos de modernización de las comunicaciones aéreas. Mientras las aerolíneas intentan recuperar sus itinerarios, una colisión en tierra entre aeronaves de Copa y UPS dejó dos personas con lesiones leves.

Por: Revistaeyn.com Estados Unidos intenta recuperar este domingo 15 de noviembre la normalidad de sus vuelos mientras investiga cómo una intervención en su infraestructura de comunicaciones desencadenó la suspensión nacional de despegues del viernes. En ese contexto, un avión de Copa Airlines procedente de Panamá colisionó con un carguero de UPS en una calle de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami. El incidente está bajo investigación y no tiene una relación causal confirmada con la falla nacional. La emergencia en Miami ocurrió el sábado por la noche y dejó dos pasajeros con aparentes lesiones leves, atendidos en el lugar sin necesidad de hospitalización, según informó Copa en declaraciones recogidas por NBC6. El Boeing 737-800 de la aerolínea panameña transportaba a 166 pasajeros y seis tripulantes.

Qué provocó la paralización de los vuelos

El foco de la investigación está en los trabajos para sustituir antiguas líneas de cobre por fibra óptica. Según explicó el secretario de Transporte, Sean Duffy, durante esa intervención un rúter comenzó a saturar otros equipos de la red de control aéreo, lo que afectó las comunicaciones con las aeronaves y la recepción de información de radar. Este domingo, Duffy precisó en una entrevista con ABC que el trabajo se realizaba en El Dorado, Arkansas, y que al activarse aquel equipo también se detectaron problemas en otro sistema de Amarillo, Texas, intervenido semanas antes. Ambos rúteres están siendo examinados en un laboratorio de L3Harris en Florida.

Here’s the latest:Operations are slowly returning to normal this morning. Planes are pushing back, taxiing, and taking off, and it is safe to fly.We are in close coordination with the airlines to support the ongoing recovery.You will continue to see some delays and cancellations as carriers reschedule flights and reposition aircraft/crews where they are needed most.Our top priority right now is making sure travelers get home safely to their families as quickly as possible.To our air traffic controllers, pilots, and flight crews who are working around the clock: the nation thanks you for your professionalism and dedication to the flying public.We’ll be holding a press briefing to share additional updates at 10:30AM ET at USDOT headquarters. Please continue to check your flight status directly with your airline, and visit https://t.co/5jvR1ktpk5 for real-time airport updates. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

El secretario indicó que se bloqueó la función de difusión de datos de 69 rúteres para contener el problema. Sigue pendiente establecer si el origen fue un error humano o de instalación, o un dispositivo defectuoso. Duffy había señalado el sábado que no creía que se tratara de un ciberataque. Por su parte, el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, descartó una relación con el nuevo sistema de inteligencia artificial utilizado por la agencia para apoyar la gestión del tráfico aéreo, según EFE.

La recuperación todavía era una previsión

La interrupción de los despegues se prolongó durante más de cuatro horas el viernes 13 de noviembre. Sus efectos continuaron al día siguiente: más de 6.400 vuelos del sábado fueron cancelados, según FlightAware, citado por Infobae. La misma cobertura reportó más de 800 cancelaciones previstas para el domingo. Bedford expresó su expectativa de que las aerolíneas recuperaran sus cronogramas al finalizar el domingo. Ese horizonte constituye una previsión de las autoridades, no una confirmación de que todos los aeropuertos y servicios ya operan con normalidad.

Qué ocurrió con el vuelo de Copa en Miami

El vuelo 427 de Copa había llegado desde Ciudad de Panamá y se dirigía a la terminal. La FAA confirmó que la punta del ala del Boeing 737 impactó contra la parte frontal de un Boeing 767 de UPS que rodaba para despegar hacia Bogotá. La agencia indicó que los controladores habían instruido a la tripulación de UPS a ceder el paso al avión de Copa. La investigación deberá establecer las circunstancias y responsabilidades de la colisión. Copa informó que, salvo los dos pasajeros evaluados por los paramédicos, los demás ocupantes se encontraban en buen estado. UPS también comunicó que su tripulación estaba a salvo y que colaboraría con las autoridades. El tránsito de otras aeronaves fue desviado hacia calles de rodaje alternativas, sin una afectación inmediata de las operaciones del aeropuerto.

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