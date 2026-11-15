Sergio Ramírez hace historia: en el exilio, hoy asumió la silla de Vargas Llosa en la RAE

Por: Revistaeyn.com - Agencias
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, exiliado en España desde hace cinco años, ingresó este domingo 15 de Noviembre de 2026 en la Real Academia Española (RAE) con un discurso dedicado a Mario Vargas Llosa, su predecesor en la silla L.
Ramírez, de 84 años, se convierte así en el tercer autor latinoamericano en ingresar a la RAE, creada en 1713, tras el peruano Vargas Llosa en 1994 y el venezolano Rafael María Baralt en 1853.
"Nunca he sido extranjero en España", dijo Ramírez, ante el pleno de la RAE al comienzo de su disertación, cuando también lamentó haber perdido un país, Nicaragua, "sojuzgado por una tiranía estrambótica y cruel como pocas en la historia de América Latina, una dictadura guaranga, según el término escogido por el papa Francisco para calificarla", dijo, en alusión al Gobierno de Daniel Ortega.
Para el escritor, su país natal permanece "vivo en la memoria, que lo crea y recrea cada día y lo ilumina" con sus volcanes, costas y selvas, según dijo durante un discurso de unos 45 minutos.
"Después de andar por muchos lugares, y tras muchas vueltas y revueltas, cuando se cerraron para mí las puertas de Nicaragua, y me despojaron, además, de la ciudadanía, decidí que España era mi lugar de asilo y asiento, y decidí bien", añadió.
"No importan los muros"
Militante de la revolución sandinista en sus inicios y exvicepresidente de Nicaragua (1985-1990), el pleno de la RAE le eligió como académico el pasado 21 de mayo.
El también patrono de la Fundación de Español Urgente FundéuRAE y autor de novelas como "Margarita, está linda la mar" o "Castigo divino", era el único candidato para ocupar la silla que dejó vacía Vargas Llosa el 13 de abril de 2025.
"Vargas Llosa es un novelista ecuménico en todos los sentidos. El gran narrador que traspasó con su obra la frontera del siglo para ser siempre actual, experimental, desafiante a los cánones, inventor de nuevas formas y renovador de la lengua, siempre empeñado en la gran aventura vital de la imaginación que es una forma de la libertad", afirmó Ramírez.
La institución está compuesta por 46 académicos de número (vitalicios) que ocupan sillones designados con letras mayúsculas y minúsculas.
Ramírez, que desde hace años es furibundo opositor al régimen nicaragüense, también defendió el uso de la lengua española en Estados Unidos como un idioma "común" para "borrar fronteras".
"No importan los muros, porque la lengua ya está del otro lado del río Bravo, en los Estados Unidos, la otra América, que pese a la xenofobia oficial, es también un país latinoamericano y lo será cada día más", indicó.
Con información DW, EFE, AFP.