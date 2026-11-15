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Casa Blanca y Kremlin confirman la cumbre de Trump, Xi y Putin el 19 de noviembre

Los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia se reunirán en Shenzhen, al margen de APEC. Washington anticipa conversaciones sobre armas nucleares e Irán, aunque no espera acuerdos inmediatos.

Por: Revistaeyn.com La reunión entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin ya tiene fecha y sede: se celebrará el jueves 19 de noviembre en Shenzhen, China, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La Casa Blanca confirmó los planes el viernes 13 y el Kremlin ratificó el sábado 14 la celebración del encuentro trilateral. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, informó que las partes habían alcanzado un acuerdo para reunir a los tres mandatarios. Desde Washington, la portavoz Olivia Wales adelantó que Trump buscará abordar la reducción de las armas nucleares. El encuentro tendrá un peso diplomático excepcional: sentará juntos a los líderes de tres potencias con capacidad para condicionar conflictos, mercados y relaciones comerciales. Sin embargo, la administración estadounidense ha moderado las expectativas: lo presenta como una conversación inicial y no prevé que produzca un acuerdo inmediato.

Armas nucleares: abrir una negociación todavía difícil

La prioridad declarada por Trump es impulsar conversaciones sobre los arsenales nucleares. El desafío consiste en acercar a tres países que parten de posiciones distintas y cuyas capacidades atómicas son desiguales. El contexto añade urgencia: el tratado New START, el último acuerdo de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, expiró en febrero de 2026. Trump ha defendido que un nuevo marco incorpore a China. Beijing, sin embargo, ha mostrado reticencias a negociar límites junto con Washington y Moscú, cuyos arsenales son mucho mayores, según Bloomberg. Por eso, la disposición a conversar sería apenas un primer paso: cualquier negociación posterior requeriría definir participantes, obligaciones y mecanismos de verificación.

Irán estará en la mesa; Ucrania expone diferencias

Un alto funcionario estadounidense, citado por Anadolu, indicó que Trump también prevé abordar Irán. La dimensión diplomática es relevante porque Rusia y China mantienen vínculos con Teherán, aunque no se ha anunciado un compromiso de ambos gobiernos para respaldar una iniciativa estadounidense. Sobre Ucrania, las versiones requieren una distinción. Washington señaló que no prevé tratar la guerra en la reunión trilateral, al considerar que existe una vía separada de conversaciones con Kyiv y Moscú. Además, Radio Free Europe/Radio Liberty informó, a partir de la presentación estadounidense del viaje, que no está prevista una reunión separada entre Trump y Putin. EFE recogió, en cambio, la versión rusa de que ambos planean un encuentro bilateral para hablar de Ucrania y otros asuntos. La coincidencia confirmada es la cita entre los tres presidentes. El formato de un eventual diálogo bilateral y el alcance de las conversaciones sobre Ucrania siguen sujetos a esas diferencias públicas.

Tres potencias, tres incentivos

La relevancia de Shenzhen también está en su significado político. Según el análisis recogido por Associated Press, Xi puede aprovechar su condición de anfitrión para proyectar la influencia de China, mientras Putin obtiene una oportunidad de presentarse al mismo nivel diplomático que Washington y Beijing. Para Trump, la reunión abre un espacio para promover sus objetivos sobre control nuclear e Irán. Esos incentivos pueden facilitar el encuentro, pero no implican que los tres compartan una misma visión sobre cómo resolver los conflictos.

Comercio y seguridad compartirán escenario