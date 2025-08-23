Liberan al salvadoreño Kilmar Abrego García de una cárcel en EEUU

Centroamérica & Mundo

La defensa del salvadoreño en su caso en un tribunal de Maryland también ha luchado contra las acusaciones del Gobierno Trump para deportarlo a pesar de que tenía un permiso de trabajo válido hasta 2029 y un proceso abierto en una corte de inmigración.

Por Agencia EFE El salvadoreño Kilmar Abrego García fue liberado de una cárcel en Tennessee, a la espera de que se desarrolle un juicio de cargos federales por tráfico de personas y un proceso de deportación, después que el Gobierno del presidente Donald Trump se viera obligado a regresarlo a Estados Unidos informaron sus abogados. Abrego García, quien pasó casi tres meses en una prisión en El Salvador tras ser enviado allí "por error" y fue traído de regreso a EEUU, se encontraba detenido en Nashville, Tennessee, a donde el Gobierno lo llevó para que enfrentara un proceso por presuntamente transportar a personas indocumentadas dentro de EEUU.

“Hoy, Kilmar Abrego García es un hombre libre”, declaró en un comunicado Sean Hecker, abogado defensor del inmigrante. El salvadoreño se encuentra camino a Maryland para reunirse con su familia, tras ser arrestado, deportado y posteriormente encarcelado, “ilegalmente”, remarcó el jurista. La libertad condicional de Abrego García marca un nuevo capítulo en la saga que comenzó en marzo pasado cuando el Gobierno del presidente Donald Trump lo deportó a pesar de que un juez de inmigración le había permitido quedarse en el país, mientras revisaba su caso. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, reaccionó a la liberación refiriéndose a Abrego nuevamente como "un monstruo" y al afirmar que su liberación es una muestra de "desprecio" por parte del juez a la "seguridad de los ciudadanos americanos". Noem insistió en que el Gobierno estadounidense tiene pruebas para acusar penalmente al salvadoreño.

CARGOS EN CONTRA

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) presentó cargos contra Abrego García por presunto tráfico humano, tras verse obligado -por una orden judicial- a traerlo de regreso a Norteamérica y luego de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) amenazara con detenerlo para deportarlo una vez más si era dejado en libertad condicional para enfrentar su proceso penal. “Todo (esto) debido a la arremetida vengativa del Gobierno contra un hombre que tuvo el coraje de luchar contra los continuos ataques de la Administración al Estado de derecho”, valoró Hecker, que agradeció a los tribunales estadounidenses que le hayan permitido el debido proceso a su cliente. Abrego García deberá enfrentar en libertad dos procesos en dos corte federales. En el caso penal por tráfico de indocumentados, sus abogados solicitaron a principios de esta semana a la corte de Tennessee desestimar la acusación al argumentar persecución por parte del Departamento de Justicia. Los abogados han presentado una denuncia de Erez Reuveni, un exfiscal del DOJ, quien afirma haber sido despedido por negarse a presentar un escrito engañoso en el caso.