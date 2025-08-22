Endurecen la revisión de solicitudes de visas y priorizarán señales 'antiestadounidenses'

Centroamérica & Mundo

La medida alcanza a todos los tipos de solicitudes, incluyendo las de estudiantes e intercambios académicos; las autoridades revisarán perfiles digitales de quienes planeen ingresar al país, pese a las críticas recibidas por parte de instituciones educativas.

Por revistaeyn.com El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un cambio en sus procedimientos que endurece la vigilancia sobre las posturas expresadas en redes sociales por quienes tramitan beneficios migratorios. Según la actualización, el escrutinio incluirá la búsqueda de contenido calificado como antiestadounidense. La modificación del manual de políticas, difundida por la agencia encargada del sistema migratorio, afecta con especial énfasis a los procesos que requieren decisión discrecional, como el parole humanitario, una autorización temporal para personas en situaciones de urgencia.

El Departamento de Seguridad Nacional precisó que USCIS centralizará esfuerzos para detectar posibles lazos de solicitantes con organizaciones contrarias a los intereses de Estados Unidos. La agencia administra solicitudes de visa, naturalización, residencia y otros beneficios, por lo que las nuevas directrices tendrán aplicación amplia. Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, subrayó que los permisos no constituyen un derecho absoluto sino una concesión sujeta a evaluación. “No vamos a otorgar beneficios a quienes demuestren desprecio por la nación o promuevan ideologías contrarias a sus valores”, afirmó Tragesser en declaraciones oficiales. De acuerdo con las normas puestas en marcha el mismo 19 de agosto, el respaldo público o la promoción de opiniones antiestadounidenses se considera “un factor negativo contundente” en el análisis discrecional de cualquier petitorio. Ello implica que personas que aparentemente avalen o apoyen posturas hostiles podrían ver su trámite denegado por suponer una posible amenaza.