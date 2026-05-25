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Maduro pide sabiduría y humildad en un nuevo mensaje por la paz y la unión

En el mensaje publicado en la cuenta de Telegram de Maduro, la pareja indicó que "la acción coherente nace" de la solidaridad, el amor, la ayuda, el respeto, el servicio y el bien común.

Por Agencia EFE El presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, pidieron sabiduría y humildad para la reconciliación en Venezuela, en un nuevo mensaje por la paz y la unión del país con motivo de Pentecostés. "Pidamos recibir la luz, la guía y las bendiciones del Espíritu Santo, como las recibieron los apóstoles, por la paz, la prosperidad y la libertad de todos nosotros. Que el Espíritu Santo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo; que nos dé sabiduría para actuar, humildad para reconciliarnos", señaló la pareja detenida en Nueva York, tras su captura durante el ataque de Estados Unidos el pasado enero en Caracas.

En el mensaje publicado en la cuenta de Telegram de Maduro, la pareja indicó que "la acción coherente nace" de la solidaridad, el amor, la ayuda, el respeto, el servicio y el bien común, pero, sobre todo, "en LA UNIÓN, para consolidar nuestro camino como país bendecido por el Espíritu Santo".

El llamado, con referencias bíblicas sobre el poder de la fe, llega un día después de que EEUU hiciera un simulacro de evacuación en su embajada en Caracas, que incluyó el sobrevuelo de dos aeronaves del Comando Sur y que generaron rechazo en algunos sectores identificados con el chavismo. De hecho, decenas de chavistas se manifestaron en una plaza de la capital venezolana para repudiar el ejercicio. Maduro y Flores, que han hecho múltiples llamados a la unión, agradecieron también el apoyo, la solidaridad y la oración de sus seguidores.