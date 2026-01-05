Centroamérica & Mundo

Nicolás Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos

La comparecencia constituye la primera vez que Maduro se presenta ante la justicia estadounidense, después de que el Departamento de Justicia hiciera pública el pasado sábado una acusación formal en su contra por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020.

Por Agencia EFE El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante la primera comparecencia. "Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente", declaró Maduro preguntado en el tribunal. El líder venezolano aseguró no haber visto su acusación antes de comparecer en el tribunal y desconocer sus derechos.

Poco después, Flores se declaró "no culpable, completamente inocente". Al principio de la audiencia, preguntado por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, el mandatario se presentó en español como el presidente de Venezuela y aseguró que se encontraba "secuestrado" en suelo estadounidense. "Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", afirmó. Maduro y Flores fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, desde donde fueron introducidos en un helicóptero que los trasladó hasta un helipuerto cercano al tribunal federal del sur de Nueva York. La aeronave aterrizó minutos después en las inmediaciones del edificio judicial. Posteriormente, ambos fueron conducidos en un convoy compuesto por cinco vehículos y bajo una fuerte escolta policial hasta el tribunal, según imágenes difundidas por medios estadounidenses.

SEGURIDAD EXTREMA

La policía, mientras tanto, mantenía cortadas varias calles en los alrededores durante el operativo de seguridad. Maduro, custodiado por agentes de la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), descendió con mucha dificultad y tuvo que ser ayudado por los agentes para subir a un vehículo blindado que lo condujo hasta el juzgado. La comparecencia constituye la primera vez que Maduro se presenta ante la justicia estadounidense, después de que el Departamento de Justicia hiciera pública el pasado sábado una acusación formal en su contra por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020.