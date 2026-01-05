Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas y en otros tres estados cercanos. Juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, la funcionaria -primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo- aseguró que, en estas "horas terribles de amenazas contra la estabilidad", no va a descansar "ni un minuto para garantizar la paz".

"Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria", dijo Rodríguez durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que denunció que Maduro y Flores son "rehenes" en EE.UU. Rodríguez aseveró también que no va a descansar "para ver a Venezuela en el destino que le corresponde y en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente", así como para "garantizar un Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política". La vicepresidenta Rodríguez fue convocada por el Tribunal Supremo a ejercer como presidenta encargada del país tras la captura de Maduro y Flores. La también ministra de Hidrocarburos ya presidió su primer consejo de ministros en la víspera y designó una comisión, presidida por su hermano e integrada por hijos de Maduro, para gestionar la liberación del mandatario y su esposa en Estados Unidos. También anunció en Telegram una propuesta a Washington para trabajar en una "agenda de cooperación" conjunta.

NUEVA LEGISLATURA

La AN de Venezuela comenzó una nueva legislatura de cinco años bajo el control del chavismo y la ausencia del poder de Maduro. Durante el primer año del quinquenio, la junta directiva de la AN quedará íntegramente en manos del chavismo, encabezada por el diputado y jefe negociador oficialista, Jorge Rodríguez, cuya hermana, Delcy Rodríguez, ejerce ahora como presidenta encargada del país por designación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Rodríguez fue reelegido presidente del Parlamento unicameral, cargo que ocupó durante todo el quinquenio anterior. El también psiquiatra, tras hacer un llamado a la "unidad nacional", prometió que su "función principal en los días por venir" será "recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta" a Maduro y a Flores. "Los esfuerzos desde nuestro deseo de que nuestra patria crezca y prospere no deben detenerse, incluso con el mayor de los obstáculos. Más allá de los obstáculos, falta una diputada en este recinto, más allá de los obstáculos, hay una curul allí que corresponde a mi hermana Cilia Flores de Maduro", expresó.