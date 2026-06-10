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México: Aeropuerto blindado y bloqueos en accesos al Azteca marcan la previa del Mundial

A horas del partido inaugural del Mundial 2026, las autoridades mexicanas desplegaron un amplio operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y en los principales accesos al Estadio Azteca. Mientras el Gobierno asegura que el torneo se desarrollará con normalidad, las protestas de la CNTE mantienen bloqueos en puntos estratégicos de la capital y amenazan con generar complicaciones para aficionados y viajeros.

Por: Revistaeyn.com La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 en México transcurre entre dos realidades paralelas: por un lado, un gigantesco dispositivo de seguridad para garantizar el éxito del torneo; por otro, una creciente ola de protestas de maestros que buscan aprovechar la visibilidad global del evento para presionar al Gobierno de Claudia Sheinbaum. La situación ha llevado a las autoridades a blindar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), principal puerta de entrada para miles de aficionados, periodistas y delegaciones internacionales que comienzan a llegar al país para la inauguración del torneo. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron un operativo especial en las inmediaciones de las terminales aéreas ante la posibilidad de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización que mantiene un plantón en el centro de la capital desde finales de mayo. Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros anticipar sus desplazamientos debido a posibles afectaciones en los accesos terrestres y en el transporte público.

Cierres de estaciones y afectaciones a la movilidad

Como parte de las medidas preventivas, el Sistema de Transporte Colectivo Metro suspendió temporalmente operaciones en varias estaciones cercanas al aeropuerto, incluyendo Terminal Aérea, Hangares, Oceanía y Pantitlán. Para mitigar las afectaciones, el Gobierno de la Ciudad de México activó unidades adicionales de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), aunque persiste la preocupación por posibles congestionamientos en una de las zonas de mayor movimiento de la capital. Las restricciones llegan en un momento especialmente sensible, cuando miles de visitantes internacionales comienzan a desplazarse entre aeropuertos, hoteles, zonas turísticas y los distintos espacios vinculados al Mundial.

El Azteca bajo resguardo

La tensión también se trasladó al Estadio Azteca, sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Durante las últimas horas, miles de docentes bloquearon la Calzada de Tlalpan, una de las principales vías de acceso al recinto deportivo. El objetivo declarado por algunos dirigentes sindicales era acercarse al estadio para visibilizar sus demandas laborales ante la atención mediática internacional que genera la Copa del Mundo. Las fuerzas de seguridad respondieron instalando barreras de concreto, controles de acceso y un amplio cordón policial alrededor del inmueble.

Las imágenes de los bloqueos y de las manifestaciones se han convertido en uno de los temas dominantes en la previa del torneo, especialmente porque el Azteca volverá a hacer historia al convertirse en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa Mundial. La CNTE exige modificaciones al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, mejoras salariales y una revisión de diversas políticas educativas. Las negociaciones con la Secretaría de Gobernación continúan abiertas, pero los dirigentes sindicales han advertido que podrían radicalizar las protestas si no obtienen respuestas concretas. En los últimos días las movilizaciones incluyeron bloqueos viales, marchas masivas y acciones simbólicas contra elementos promocionales vinculados al Mundial. Además, los docentes mantienen un campamento en las inmediaciones del Zócalo capitalino, donde precisamente se instalará uno de los principales Fan Fest del torneo.



El Gobierno busca transmitir calma