México celebra acuerdo trilateral con Belice y Guatemala para proteger Selva Maya

POR EFE La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este lunes la firma del acuerdo trilateral entre México, Belice y Guatemala para la creación del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, el cual busca la conservación ambiental y el desarrollo sostenible en la región. “(Fue) un acontecimiento histórico. No se habían reunido nunca el primer ministro de Belice, el presidente de Guatemala y presidente de México, presidenta de México en este caso. También, Guatemala había tenido sus gobiernos que era muy difícil que se reunieran con México. Pero ahora sí, y la verdad, fue una muy buena reunión”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Recordó que el programa plantea la protección biocultural de 5,7 millones de hectáreas, pero destacó que no se trata solo de proteger a la naturaleza, sino a la población que vive en la zona, “que se viva con bienestar”. La gobernante mexicana explicó que se está trabajando en la posible extensión del Tren Interoceánico hacia Guatemala, aunque precisó que esta ampliación sería desarrollada por aquel país, bajo su propio marco legal y técnico, pero en coordinación con México.