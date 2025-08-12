Presidentes Arévalo y Sheinbaum hablarán sobre seguridad fronteriza y conexión ferroviaria

POR EFE

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, se reunirá el próximo viernes con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, para abordar diversos temas de interés común como la seguridad fronteriza y la conexión ferroviaria, entre otros asuntos.

Así lo confirmó este lunes Arévalo de León en rueda de prensa, donde detalló que el encuentro tendrá lugar en Guatemala, inicialmente, y posteriormente los mandatarios se trasladarán a México.

La reunión será primero entre Arévalo y Sheinbaum en el departamento guatemalteco (provincia) de Petén, unos 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, y después en Campeche, México, ya con Briceño presente, explicó el gobernante.

Explicó que con Sheinbaum se abordarán temas de interés mutuo como energía, seguridad fronteriza, la conexión ferroviaria e infraestructura.