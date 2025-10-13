Nobel de Economía distingue a expertos en destrucción creativa y crecimiento económico

Centroamérica & Mundo

POR EFE Dos teóricos de la llamada "destrucción creativa", el canadiense Peter Howitt y el francés Phillipe Aghion, y un historiador del crecimiento económico, el estadounidense-israelí Joel Mokyr, fueron galardonados este lunes con el Nobel de Economía 2025, que distingue así a tres estudiosos del impacto de la innovación en el desarrollo. Nacido en París en 1956 de madre egipcia, Aghion está considerado, junto a Howitt, un pionero del llamado Paradigma Schumpetariano del Crecimiento, una teoría económica que postula el emprendimiento innovador como motor del crecimiento y la destrucción creativa como el proceso por el que las innovaciones desplazan las tecnologías obsoletas. Profesor actualmente del College de France y de la London School of Economics, el ahora Nobel de Economía perteneció en su juventud al Partido Comunista (PC), del que posteriormente se apartó.

Buena parte de su teoría está resumida en los libros "Endogenous Growth Theory" (MIT Press, 1998) o Teoría Endógena del Crecimiento, escrito junto con Howitt, al igual que la obra "Qué se puede aprender de la teoría schumpetariana del crecimiento" (2001). Tanto Aghion como Howitt ganaron, en 2021, el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento por sus estudios sobre la innovación y el cambio tecnológico. Juntos escribieron también "A Model of Growt throught creative Destruction", que es una de las obras de investigación económicas más citadas después de 1955. Howitt, nacido en 1946, es profesor de la Universidad de Brown en EEUU y estuvo antes en la Universidad del Oeste de Ontario. Además, ha sido profesor invitado en universidades francesas e israelíes. La teoría de la destrucción creativa fue planteada por primera vez por el economista austriaco Josef Schumpeter (1883-1950). Por su parte, Mokyr ha centrado sus estudios en la historia económica de Europa con énfasis en el periodo entre 1750 y 1914. Sus investigaciones actuales apuntan a entender las raíces económicas e intelectuales del proceso tecnológico.