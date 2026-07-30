Nueva generación en el poder promete dar lucha coordinada contra el crimen organizado

Por: EFE

"Así como en el pasado se juntaban algunas naciones para hacer el mal, dominar de una manera autoritaria e ideológica y afectar a nuestros pueblos, hoy nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos al día con el desarrollo del mundo. Hoy Latinoamérica tiene la responsabilidad de unirse", señaló el presidente de Ecuador, Daniel Noboa en referencia a gobiernos de izquierda que dejan el poder luego de elecciones en sus respectivos países en la región.

Las palabras de Noboa fueron pronunciadas durante una declaración conjunta con motivo de la visita oficial del primer mandatario del Paraguay, Santiago Peña al país.

El presidente de Paraguay llegó la noche del martes a la capital ecuatoriana, después de asistir a la ceremonia de investidura de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, a la que también acudió Noboa y otros líderes de derecha la región.

Esta mañana, Peña participó de una entrega floral realizada en la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carondelet, la sede del Ejecutivo; posteriormente se reunió con el presidente ecuatoriano y varios ministros, y luego ambos fueron testigos de honor en la firma de varios acuerdos en temas como seguridad ciudadana, defensa cooperación técnico-militar, ciberseguridad y orden público.