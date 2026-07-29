¿Qué nos dice el récord de utilidades de los bancos sobre la economía latinoamericana?

Por: Revistaeyn.com
Las entidades financieras de América Latina cerraron 2025 con ganancias históricas. En conjunto obtuvieron utilidades por cerca de US$89.000 millones, un incremento de 31% respecto al año anterior, de acuerdo con el más reciente informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).
Brasil y México concentraron la mayor parte de esas ganancias gracias al tamaño de sus sistemas financieros, mientras que países como Panamá, República Dominicana y Guatemala también se ubicaron entre las economías con mejores resultados relativos de la región.
Sin embargo, el verdadero valor del informe no está únicamente en el ranking de utilidades. Los datos ofrecen una radiografía del momento que atraviesa la economía latinoamericana y de los desafíos que enfrentará el sector financiero durante los próximos años.
Las tasas altas siguen impulsando la rentabilidad
El crecimiento de las utilidades responde, en buena medida, al entorno de tasas de interés elevadas que predominó en la región durante buena parte de 2025.
Tras los ciclos de endurecimiento monetario implementados por los bancos centrales para contener la inflación, las entidades financieras ampliaron sus márgenes de intermediación, es decir, la diferencia entre lo que pagan por los depósitos y lo que cobran por los préstamos.
A ello se sumó una demanda de crédito que, aunque comenzó a moderarse hacia finales del año, continuó mostrando dinamismo en segmentos como consumo, vivienda y financiamiento empresarial.
En otras palabras, los bancos no solo prestaron más dinero, sino que también obtuvieron mayores ingresos por cada operación de crédito.
La morosidad comienza a aumentar
No obstante, el récord de utilidades convive con una señal que los analistas siguen de cerca: el incremento gradual de la cartera vencida.
A medida que las economías crecen a un ritmo más moderado y algunas familias y empresas enfrentan mayores costos financieros, aumenta el riesgo de incumplimiento en los créditos.
Aunque los niveles continúan siendo manejables para la mayoría de los sistemas financieros de la región, Felaban advierte que la evolución de la calidad de la cartera será uno de los principales indicadores a seguir durante 2026.
Es decir, la banca llega a esta nueva etapa desde una posición sólida, pero el entorno será previsiblemente más desafiante que el observado en los últimos dos años.
Centroamérica consolida un sistema financiero rentable
El informe también deja una lectura positiva para Centroamérica.
Panamá se ubicó entre los diez países latinoamericanos con mayores utilidades bancarias, mientras República Dominicana y Guatemala también mostraron un desempeño destacado dentro de la clasificación regional.
Más allá del tamaño absoluto de sus sistemas financieros, estos resultados reflejan economías que han mantenido estabilidad macroeconómica, expansión del crédito y una creciente actividad empresarial, factores que fortalecen la rentabilidad del negocio bancario.
Para la región, el desafío ya no consiste únicamente en preservar esos niveles de ganancias, sino en ampliar el acceso al financiamiento para empresas y hogares sin deteriorar la calidad de la cartera.
Más ganancias no siempre significan una economía más fuerte
El crecimiento de las utilidades bancarias suele interpretarse como una señal positiva, pero no necesariamente refleja por sí solo una economía más dinámica.
En buena parte de América Latina, las ganancias extraordinarias de los bancos estuvieron impulsadas por factores coyunturales, como las altas tasas de interés y la recuperación posterior a la desaceleración económica.
A medida que los bancos centrales continúen reduciendo las tasas y el crédito vuelva a condiciones más normales, la rentabilidad tenderá a estabilizarse. Por ello, el verdadero desafío para las entidades financieras será sostener sus resultados mediante una mayor eficiencia operativa, innovación digital, expansión de servicios y una gestión prudente del riesgo.
El reto será transformar la rentabilidad en mayor crecimiento
El informe de Felaban deja como conclusión que la banca latinoamericana atraviesa uno de los períodos de mayor fortaleza de los últimos años, pero ese ciclo comienza a mostrar signos de maduración.
Para las empresas, este escenario abre oportunidades de financiamiento en un contexto de sistemas financieros sólidos, aunque también anticipa una competencia creciente por el crédito y condiciones que podrían cambiar a medida que se normalice la política monetaria.
Más que un récord de utilidades, los resultados reflejan el cierre de una etapa excepcional para la banca regional y el inicio de un nuevo ciclo en el que la capacidad para mantener la rentabilidad dependerá menos de las tasas de interés y más de la innovación, la eficiencia y la calidad del crecimiento económico.
TOP TEN Países con mayores utilidades en 2025
1-Brasil: US$45.841 millones
2- México: US$ 17.110 millones
3- Chile: US$ 5.875 millones
4- Perú: US$4.207 millones
5- Colombia: US$ 3.803 millones
6- Panamá: US$ 2.681 millones
7- Argentina: US$ 2.103 millones
8- República Dominicana: US$1.289 millones
9- Guatemala: US$: 1.246 millones
10- Ecuador: US$ 1.095 millones
Fuera del TOP TEN, el comportamiento de los otros países de Centroamérica fue: Costa Rica (US$575 millones), Honduras (US$433 millones) y El Salvador (US$388 millones).