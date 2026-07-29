Inteligencia E&N

¿Qué nos dice el récord de utilidades de los bancos sobre la economía latinoamericana?

Las utilidades de la banca de América Latina crecieron 31% durante 2025 y alcanzaron casi US$89.000 millones, según la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban). Más allá del ranking por países, los resultados reflejan una región que todavía se beneficia de tasas de interés elevadas y una fuerte demanda de crédito, aunque también comienzan a aparecer señales de un cambio de ciclo marcado por el aumento de la morosidad y la moderación del crecimiento económico.

Por: Revistaeyn.com Las entidades financieras de América Latina cerraron 2025 con ganancias históricas. En conjunto obtuvieron utilidades por cerca de US$89.000 millones, un incremento de 31% respecto al año anterior, de acuerdo con el más reciente informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban). Brasil y México concentraron la mayor parte de esas ganancias gracias al tamaño de sus sistemas financieros, mientras que países como Panamá, República Dominicana y Guatemala también se ubicaron entre las economías con mejores resultados relativos de la región. Sin embargo, el verdadero valor del informe no está únicamente en el ranking de utilidades. Los datos ofrecen una radiografía del momento que atraviesa la economía latinoamericana y de los desafíos que enfrentará el sector financiero durante los próximos años.

Las tasas altas siguen impulsando la rentabilidad

El crecimiento de las utilidades responde, en buena medida, al entorno de tasas de interés elevadas que predominó en la región durante buena parte de 2025. Tras los ciclos de endurecimiento monetario implementados por los bancos centrales para contener la inflación, las entidades financieras ampliaron sus márgenes de intermediación, es decir, la diferencia entre lo que pagan por los depósitos y lo que cobran por los préstamos. A ello se sumó una demanda de crédito que, aunque comenzó a moderarse hacia finales del año, continuó mostrando dinamismo en segmentos como consumo, vivienda y financiamiento empresarial. En otras palabras, los bancos no solo prestaron más dinero, sino que también obtuvieron mayores ingresos por cada operación de crédito.

La morosidad comienza a aumentar

No obstante, el récord de utilidades convive con una señal que los analistas siguen de cerca: el incremento gradual de la cartera vencida. A medida que las economías crecen a un ritmo más moderado y algunas familias y empresas enfrentan mayores costos financieros, aumenta el riesgo de incumplimiento en los créditos. Aunque los niveles continúan siendo manejables para la mayoría de los sistemas financieros de la región, Felaban advierte que la evolución de la calidad de la cartera será uno de los principales indicadores a seguir durante 2026. Es decir, la banca llega a esta nueva etapa desde una posición sólida, pero el entorno será previsiblemente más desafiante que el observado en los últimos dos años.

Centroamérica consolida un sistema financiero rentable

El informe también deja una lectura positiva para Centroamérica. Panamá se ubicó entre los diez países latinoamericanos con mayores utilidades bancarias, mientras República Dominicana y Guatemala también mostraron un desempeño destacado dentro de la clasificación regional. Más allá del tamaño absoluto de sus sistemas financieros, estos resultados reflejan economías que han mantenido estabilidad macroeconómica, expansión del crédito y una creciente actividad empresarial, factores que fortalecen la rentabilidad del negocio bancario. Para la región, el desafío ya no consiste únicamente en preservar esos niveles de ganancias, sino en ampliar el acceso al financiamiento para empresas y hogares sin deteriorar la calidad de la cartera.

Más ganancias no siempre significan una economía más fuerte