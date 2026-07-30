Renan Santos, el candidato digital que quiere llevar a Brasil la fórmula de Bukele

Por: EFE

Provocador, disruptivo, irreverente y radical, Renan Santos aspira a convertirse en presidente de Brasil sin haber ocupado nunca un cargo de elección popular y con un discurso que combina el liberalismo económico del presidente argentino, Javier Milei, con la mano dura del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Diez años después de liderar las protestas que desembocaron en la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, Santos busca ahora convertirse en la principal alternativa de la derecha con una propuesta desvinculada del "populismo" de Luiz Inácio Lula da Silva y del "sectarismo bolsonarista".

Este sábado saldrá de las redes sociales, su nicho predilecto, para darse a conocer en la vida real con el lanzamiento formal de su candidatura en un acto en la ciudad de São Paulo.

Aunque niega ser un ‘outsider’, su mensaje marcadamente antisistema está dirigido a quienes rechazan tanto al actual mandatario, como al ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Pero Santos, a sus 42 años, tampoco se ve como una tercera vía para acabar con esa polarización y se ve más radical: "a la derecha de Flávio Bolsonaro".

Presidente del recién nacido partido Missão, este empresario y activista político también es guitarrista de Limão Rosa, una banda de rock y punk. Es un candidato digital, con las redes sociales como su principal herramienta.

Si bien hace una década combinó la movilización callejera con las redes para tumbar, junto con otros activistas, a Russeff, hoy concentra su estrategia en lo virtual, con los jóvenes como su base de apoyo.

Su repentino crecimiento en los sondeos lo ubica al nivel de políticos conservadores de larga trayectoria, pese a nunca haber disputado un cargo de elección popular.

La mayoría de las encuestas le atribuyen un 3% de intención de voto, empatado técnicamente con los exgobernadores Ronaldo Caiado y Romeu Zema. Aunque aún está lejos de Lula y Flávio Bolsonaro, que aparecen con un 40% y 32%, respectivamente, en la primera vuelta.

Menos conocido que sus principales rivales, Santos ha registrado el mayor crecimiento en redes entre los candidatos brasileños. Solo en el primer semestre más que quintuplicó su base de seguidores, que pasó de unos 537.000 a 2,8 millones.

Su forma irreverente de comunicarse lo conecta con un público joven cansado del lenguaje institucional de los partidos tradicionales.

Entre los brasileños de entre 16 y 24 años concentra el 37,9 % de las intenciones de voto, superando a Lula y Bolsonaro, según AtlasIntel.

Su desafío, sin embargo, está en convencer al cerca del 30% del electorado que, según los sondeos, busca una alternativa a Lula y Flávio Bolsonaro, a quienes tacha de seguir las mañas de la política tradicional que él pretende acabar con «soluciones creativas».